Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173'üncü Yıl Dönümü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.



Bayraktar, 10 Ocak 1846'da "Mekteb-i Zirai Şahane"nin kurulmasıyla başlayan tarım öğreniminin 173. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında, her alanda olduğu gibi tarımda da bilgiye ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğine işaret eden Bayraktar, "Faaliyet gösterdiği konuda yeterli bilgiye sahip çiftçi her zaman diğer çiftçilere göre daha avantajlıdır. Ziraat fakültelerinde verilen eğitimin kalitesindeki artış çiftçilerimize olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Bayraktar, Türkiye'de 1980'de 5 olan ziraat fakültesi sayısının bugün 40'ı aştığını belirterek, bunların bazılarının uygulama alanı olmadığına ve bu durumun kaliteyi önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çekti.



Ziraat fakültesi mezunu genç mühendislerin mesleklerini icra etmekte zorlandığının altını çizen Bayraktar, "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.



"Destek miktarı artırılmalı"



Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığının, ziraat odalarında, üretici birliklerinde ve serbest çalışan danışmanları, "tarım danışmanlığı" kapsamında desteklediğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda sadece ziraat odalarında 460 tarım danışmanı istihdam edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetleri kapsamında verdiği destekle ödenen tarım danışman maaşı yetersiz kalmıştır. Tarımın öneminin tartışılmaz olduğu ülkemizde, ziraat mühendisine yaraşır bir şekilde maaşların belirlenmesi için destek miktarının artırılması gerekmektedir. Desteklerin artırılması danışmanlık hizmetlerini daha verimli hale getirecektir."



TZOB'un eğitimlere ciddi anlamda önem verdiğini vurgulayan Bayraktar, hızla gelişen bilimsel ve teknolojik imkanların tarımı da etkilediğini, bu tür yenilikleri takip ederek çiftçilere aktarmak gerektiğini bildirdi.



Bayraktar, TZOB olarak ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projelerini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, TZOB ve ziraat odalarında 2013'ten bu yana 427 bin çiftçiye eğitim verildiğini ve 670 bin çiftçinin de fuarlara katılımının sağlandığını aktardı.



Çiftçilerin gösterdiği büyük ilgi nedeniyle eğitimlerin bu yıl da 81 ilde tüm hızıyla devam edeceğini belirten Bayraktar, "Çağın koşullarına ve ülke gerçeklerine uygun olarak yetişen ve yetişecek, tarımsal teknolojiye hakim ziraat mühendislerinin, çiftçiyle yan yana çalışarak Türk tarımına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

