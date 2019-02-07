Türkiye'de Tasarlanan Otomobil Dünya Basınında

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ZENGİNLERİ BU OTOMOBİLİN PEŞİNDE!

Paris Saint Germain Futbol Kulübünün Başkanı Nasır El-Halifi'nin de aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen zenginleri Türk Firması ERTEX Otomotiv'in 150 kişilik bir ekiple ortalama 3 ayda tasarladığı otomobile sahip olabilmek için sıraya girdi. Mercedes Vito'yu 27 cm uzatarak ultra lüks bir Maybach'a dönüştüren Ertex'in son tasarım otomobiline olan ilgi dünya basınında da geniş yer buldu.

Ertex Otomotiv tarafından Fransız bir iş insanı için özel olarak tasarlanan ve Türkiye'de yüzde 100 el işçiliği ile üretilen otomobil, geçtiğimiz günlerde Fransa sokaklarında boy göstermeye başlamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Paris'te otomobili gören kişiler büyük ilgi gösterirken, Amerika'dan Rusya'ya tüm dünya basınında da haberlere konu oldu.

Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Fransa'daki bir müşterimiz için yüzde 100 el işçiliği kullanarak tasarımını gerçekleştirdiğimiz otomobilimiz şu an talep rekoru kırıyor. Tüm dünyadan aynı otomobilden almak isteyen önemli isimler bize ulaşıyor. Maybach tasarımlı aracımızdan sipariş veren isimler arasında Paris Saint Germain futbol kulübünün başkanı Nasır El-Halifi de bulunuyor." dedi.

MAYBACH OLARAK TASARLANDI

Tasarım için Mercedes'in V-Class (Vito) modeli kullanıldı. Ancak Ertex Otomotiv, bu otomobili, ultra lüks bir Maybach olarak yeniden tasarladı. 27 cm uzatılmış Mercedes Vito kullanılarak geliştirilen otomobil, neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip ve Maybach Edition panjur taşıyor.

EL YAPIMI DOĞAL AHŞAP KULLANILDI

Otomobilin önünde, arkasında, jantlarında ve koltuklarında Maybach logosu yer alıyor. Elektronik olarak kumanda edilen, birbirinden bağımsız dört ayrı koltuk, bej rengi deri döşemeye sahip. İç döşemede el yapımı doğal ahşap kaplama ve Alcantara kullanıldı. Televizyon, Playstation 4 oyun konsolu ve Apple TV da eklenen araçta, tablet üzerinden kumanda edilerek açılıp – kapanabilen çalışma masası ve yine tabletten kumanda edilebilen buzdolabı da yer alıyor.