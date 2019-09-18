Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Taşımacılık Sektöründeki Fırsatlar ve Tehditler
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Türkiye'de Taşımacılık Sektöründeki Fırsatlar ve Tehditler

17 dakika önce

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri, Şirket Ortağı Yavuz Öner, Türkiye'deki taşımacılık sektöründe var olan fırsatları ve tehditleri Wise Tv'ye anlattı.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri, Şirket Ortağı Yavuz Öner, Türkiye'deki taşımacılık sektöründe var olan fırsatları ve tehditleri Wise Tv'ye anlattı.


Öner, 2018 ve 2019 yıllarında hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde bir yavaşlamanın görüldüğünü belirtti. Raporlarda yavaşlamanın görüldüğünü fakat bu ortamda bir takım regülasyonların da devreye girdiğini ifade eden Öner;


"Sürdürülebilirliği sağlamak, çevre ve güvenliği sağlamak gibi sektöre maliyet yaratan bir takım güvenlik önlemleri, regülasyonlar devreye giriyor. Brexit, bir belirsizlik yaratıyor. " dedi. Sektörde bir takım fırsatların da yer aldığını belirten Öner, dijitalleşmenin ARGE çalışmalarının verimliliğini arttıracağına da vurgu yaptı.

Türkiye'de Taşımacılık Sektöründeki Fırsatlar ve Tehditler

Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:32 
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