Türkiye'de tatlı su midyesi türü 42'ye yükseldi - Son Dakika

Türkiye'deki tatlı su midyesi türü sayısı, yeni bulunan iki türle 42'ye ulaştı.

Ağrı ve Konya havzasındaki iki akarsuda "unionide" familyasından "anodonta ve leguminaia" cinslerine ait yeni iki midye türü keşfedildi. Keşfedilen midye türlerinden birin Anadolu'dan esinlenerek 'leguminaia anatolica" ismi verildi.

Keşif, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek ile Doç. Dr. Ümit Kebapçı'nın Türkiye'deki akarsularda 10 yıl süren saha çalışmaları sonucunda yapıldı.

Yaklaşık 250 yıllık literatür taranarak Türkiye'de daha önce bilinen tatlı su 40 midye türü, 8 ülkeden katılımcının bulunduğu proje ekibinin çalışmasıyla 42 türe çıktı.

Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç Dr. Gürlek, AA muhabirine, Türkiye'nin neredeyse bütün bölgelerindeki akarsularında tatlı su midyelerini araştırdıklarını söyledi.

Çalışmanın sonunda 2 yeni midye türü bulduklarını belirten Gürlek, keşfe ilişkin bilimsel makalenin de uluslararası bir dergide yayımlandığını ifade etti.

Gürlek, tatlı su midye türlerinin yer bilgilerini kayıt altına aldıklarını dile getirerek, keşfin birini Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Murat Nehri'nde, diğerini ise Beyşehir Gölü'ne dökülen Kocaçay deresinde yaptıklarını anlattı.

Bu akarsuların ortak özelliklerinin el değmemiş temiz akarsular olduğunu aktaran Gürlek, türün birinin "leguminaia" diğerinin de "anodonta" cinslerinden olduğunu bildirdi.

Gürlek, "anodonta" ve "leguminaia" cinslerine ait Türkiye'de daha önce 2'şer tür midye olduğuna değinerek, "Keşifle bu cinslerin 3'üncü türlerini kayıtlara geçirmiş olduk." dedi.

Türlere "leguminaia anatolica" ile "anodonta seddoni" adı verildi

"Anodonta" cinsi midyelerin diğer cinslere göre daha büyük yapıda olduklarına dikkati çeken Gürlek, "Bu cinsler 20 santimetreye kadar ulaşabiliyor ancak "leguminaia" cinsi daha küçük ve şişkinken "unio"lar da bu iki cinse göre daha ince uzun yapıda midyeler. Bulduğumuz türlerin birine Anadolu'dan esinlenerek 'leguminaia anatolica' diğerine ise 'anodonta seddoni' adını verdik. Ülkemizin midye türü zenginliğini ortaya koyan bu çalışma bize gösterdi ki tatlı sularımızda toplamda 42 midye türü yaşıyor." diye konuştu.

"Bir tatlı suda midyeler varsa o su temiz niteliktedir"

Saatte yaklaşık 5 ila 15 litre arasında suyu süzerek temizleyen midyelerin ekosistem açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Gürlek, şöyle konuştu:

"Bir tatlı suda midyeler varsa o su temiz niteliktedir. O yüzden midyelerin bulunduğu suların korunması gerekiyor. Midye popülasyonun azalması akarsuların kirliliğinin artığına işaret eder. Türkiye'deki akarsularda genel itibarıyla çok aşırı kirlilik bulunmuyor ancak belirli noktalar hariç. Hala bakir, güzel sularımız var. Son yıllarda belli yerlerdeki tatlı su midyelerinin toplandığı ve satıldığını üzülerek görüyoruz. Tatlı su midyeleri çok kısıtlı alanlarda ve belli balık türleriyle yavaş üreyen canlılar. Bu sebeple tatlı su midyesi toplayıcılığının durdurulmasının popülasyonu korumak için önemli olacağını düşünüyorum."

Gürlek, midyelerin akarsuyun menderes yaptıkları, besin bakımından zengin olan yerlerde daha çok yaşadıklarını belirterek, su kenarlarına gelişi güzel moloz, kum ve hafriyat gibi birtakım malzemelerin dökülmemesinin midye popülasyonu için önemli olduğunu sözlerine ekledi.