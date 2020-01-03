Türkiye'de tek aşırı gövdeli fındık bahçesinde budama yapıldı

Trabzon'da 5 yıl önce dip sürgünü vermeyen Bolu ağacının üzerine aşılanarak tek gövdeli halde dikimi yapılan aşırı tek gövde fındık bahçesinde budama işlemi yapıldı.



Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde Ekrem Zengin'e ait bahçeye 5 yıl önce dikilen aşılı fidanların budama işlemi Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından yapıldı. Şahin, bilinçli budamanın fındıkta çok önemli olduğunu ve asgari yüzde 30 verim artışına sebep olduğunu vurgulayarak, "Budama demek fındık bahçesindeki dalları dibinden kesmek değildir. Gerçek budama üst, yani dal budamasıdır. Bu konuda son yıllarda açılan kurslarda yetiştirilenler oldu. Üreticilerimiz onlardan destek alabilirler" dedi.



Budama işlemine katılan TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de, aşılı tek gövdeli fidan dikilerek oluşturulan örnek bahçedeki uygulamanın başarılı olduğuna dikkat çekerek, "Başarı için öncelikle bahçe sahiplerinin gerekenleri yapması gerekiyor. Tıpkı bu örnek bahçedeki üreticimizin yaptığı gibi. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar örnek bahçelerin katkısıyla giderek arttı ve üretim bölgesine yayıldı. Bahçede bitki için en olmazsa olmazlardan olan bilinçli tepe ve dal budamasını da yaptık. Bu bahçede verim ve kalite her geçen yıl artacaktır" ifadelerini kullandı.



Giresun Fındık Araştırma Enstitisü'nden temin edilen ve Bolu ağacının üzerine aşılanmış Giresun kalite fındıklardan oluşan ve yaklaşık 1 dönümlük alana dikilen fidanlardan geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 kilogram ürün alındı. - TRABZON