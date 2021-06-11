Türkiye'de tek özel izinle ekilen il olan Samsun'da üreticilere salep yumrusu dağıtıldı

Türkiye'de tek özel izinle ekilen il olan Samsun'da "Salep Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere salep yumrusu dağıtımı ve ekimi gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamlığı önderliğinde "Salep Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında salep yumrusu dağıtımı ve ekimi Karaburç Mahallesi'nde Hülya Yangın Ertekin'in tarlasında yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisi Muharrem Naz tarafından üreticilere toprak tahlili konusunda uygulamalı olarak bilgi verildi.

Programda konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Güreş, "İlçemizde 15 üreticimize 25 metre karelik alana tekabül edecek şekilde yumru projesi yapıldı. Bugün de dağıtım ve dikimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Özel izinle sadece Samsun'da üretimi yapılıyor"

Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, "Bafra Belediyesi olarak ülkemizde özel izin ile sadece Samsun'da üretimi yapılan salep ekimini ilçemizde yaygınlaştırılacak her türlü girişimin takipçisi ve destekçisi olacağız" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de yaptığı konuşmada, "Biz bu işe 1 yıl önce başladığımızda bizi bu işe iten şey Bafra dondurmasının meşhur olmasıydı. Bafra'da dondurmacılığın belli seviyelere gelmesiydi. Özellikle Bafra dondurmasını orijinal kılan şey, manda sütünün dondurmaya dahil edilmesi ve kendine has aromasıyla, lezzetiyle müşteriyle buluşturulmasıydı. Dondurma sektörünün en temel girdilerinden bir tanesi süt olduğu gibi diğeri de salep. Bu noktada bu bölgede salepçiliğin geliştirilmesi büyük bir önem arz ediyordu. Çünkü piyasada türlü salep var. Bir doğal yollarla elde edilen salep var, bir de yapay salep var. Tabii suni salebin, fabrikasyon salebin sağlık yönünden hiçbir faydası yok. Gerçekten sağlığa, süte, dondurmaya veya kışın içtiğimiz salebe değer katan şey, doğal olarak elde ettiğimiz saleptir. Özellikle dar alanlarda, kumlu alanlarda arazimizin büyük olmasına gerek yok çünkü el işçiliği gerekiyor. Birimden aldığınız getiri çok yüksek. Endemik bir bitki olan salebin doğadan sökülmesi yasak. Asıl amacımız hukuki yollardan yumruların elde edilmesi, Bafra'da üreticilerimize özellikle kadınlarımıza teslim edilmesi, kendi yumrumuzu kendimizin üretmesi dolayısıyla üretim sahalarının genişletilmesi amacıyla biz bu yola çıktık. İlk etapta kadınımız toplantılarımıza katıldı. Çok istekliler çünkü bu özellikle katırtırnağı dediğimiz bu bölgeye özgü olan salep doğal olarak zaten bölgemizde yetişiyor. İklim olarak toprak olarak herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından salep yumrularının dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi.

Program öncesi mahalle kadınları tarafından konuklar için bazlama hazırladı. Hazırlanan bazlamaların ikramıyla program son buldu. - SAMSUN