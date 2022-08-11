DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı - Son Dakika
Üye Girişi

DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı

11.08.2022 10:36
DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı

Türkiye'de teknoloji profesyonellerinin yetişmesi için hackathon'lar ve Management Trainee programları sunan DeFacto Teknoloji, son olarak My Tech Mentor adında yeni bir program başlattı.

Türkiye'de teknoloji profesyonellerinin yetişmesi için hackathon'lar ve Management Trainee programları sunan DeFacto Teknoloji, son olarak My Tech Mentor adında yeni bir program başlattı. Mühendislik bölümü öğrencilerine yönelik geliştirilen programla gençlerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları için gerekli donanımı sağlamak hedefleniyor. Bu doğrultuda gönüllü çalışanları, programa seçilen öğrencilerle uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşıyor.

DeFacto Teknoloji, IT ve Teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen mühendislik bölümü öğrencilerine bu yıl başlattığı My Tech Mentor ile mentorluk desteği sunuyor. DeFacto Teknoloji'nin uzmanları tarafından sağlanan mentorluk eğitimlerinde, bu alandaki temel konular ele alınıyor ve potansiyel kariyer alanlarında deneyim ve bilgi edinme imkanı sunuluyor. Programın ilk yılında gönüllü mentorlar, bire bir iletişim ve danışmanlık ile İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden seçilen 15 mühendislik öğrencisinin yanlarında yer alıyor. Programın Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

OYUNLAŞTIRMA, METAVERSE, YAPAY ZEKA GİBİ ALANLARDA DENEYİM SAĞLIYOR

Şirketten yazılı açıklamada mentorluk programı ile ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

"Mühendislik öğrencilerine hazırlanan My Tech Mentor programında 'Big Data', 'Yeni Teknolojiler ile Kod Geliştirme', 'ERP Sistemleri', 'Oyunlaştırma', 'Metaverse', 'Yapay Zeka', 'Bilgi Güvenliği' ve 'IT Bütçe Planlama' gibi pek çok konu yer alıyor. Böylece My Tech Mentor bir yandan gençlere bu yeni kariyer alanları hakkında bilgi ve deneyim sağlarken bir yandan da Türkiye'nin hızla gelişen dijital teknolojiler alanında yetkin insan gücü ihtiyacına yanıt sunuyor"

"DeFacto Teknoloji, yeni mezun yeteneklere yönelik şimdiye dek düzenlediği Management Trainee ve hackathon'ları bu yeni programla bir adım öteye taşımış oldu."


YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti Açıklaması Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu... Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu... Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (1)
Kaynak: DHA

Metaverse, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:35:59. #1.12#
SON DAKİKA: DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement