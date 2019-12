Türkiye'de teknoloji sektöründe 245 bin kişi çalışıyor

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Türkiye'de toplam iş gücünün 30 milyon 550 bin olduğunu belirterek, "Teknolojide çalışan sayısına baktığımızda sadece 245 bin. 245 binin içerisinde 24 bin 300 kadın çalışan var." dedi.

Wtech'in düzenlediği, Vodafone Business'ın ana sponsoru olduğu "Human Diversity in Technology" etkinliğinde konuşan Öney, dünyanın hızlı gelişen ülkelerine bakıldığında, teknolojide çalışan insan sayısının yüzde 17'lerde iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 3-4'lerde bulunduğunu söyledi.

Öney, Türkiye'de toplam iş gücünün 30 milyon 550 bin iken, teknolojide çalışan kişi sayısının sadece 245 bin olduğunu belirterek, "245 binin içerisinde 24 bin 300 kadın çalışan var. Dolayısıyla Türkiye'yi global rekabette 2030-2050 yıllarında 11. ve 12. sıralara çıkarabilmek için hedefimiz, Türkiye'de teknolojide çalışan kişi sayısını 245 binden minimum 1 milyonlara çıkarmak ve kadın sayısını da 24 binden 200 binlere çıkarmak olacak." diye konuştu.

Öney, Teknolojide Kadın Derneği'nin kuruluşunun 2 yıllık bir çalışmaya dayandığını da hatırlattı.

"(Kadın çalışma oranı) Daha da artırmak istiyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Vodafone olarak kadın teslimiyetini ön planda tutan etkinliklere destek vermeyi öncelikleri arasında tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların değiştirme ve dönüştürme gücünün, iş dünyasında müthiş farklar yarattığına inanıyoruz. Ön yargıların bir kenara bırakılması ve ülke ekonomisinin büyümesi için çeşitliliğin sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanılmasını, bir tercih değil, gereklilik olarak görüyoruz. Vodafone Grubu olarak bu ihtiyacın farkındayız ve hedefimiz, 2025'e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmak.

Ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini destekliyor, şirket içerisinde de kadın-erkek dengesini gözetiyoruz. Halihazırda yüzde 42,6'lık kadın çalışan oranımızla sektör ortalamasının iki katındayız. Bu oranı daha da artırmak istiyoruz. Bunun için de kadın yeteneklerin iş gücüne katılmasını ve kalıcı olmasını önemsiyoruz. Bu yönde pek çok adım attık. ReConnect programı ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Özel programlarla kadınları teknoloji ve satış gibi erkek egemen alanlarda daha fazla yer almaya teşvik ediyoruz. Toplumsal dönüşüm için kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olması gerektiği inancıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"(Kadınların) Teknolojinin paydaşları olması için çalışıyoruz"

Microsoft Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Murat Kansu ise kapsayıcı olmaları gerektiğini ifade ederek, "Kadınların da içerisinde olması lazım. Microsoft olarak tüm dünyada, toplumun bütün kesiminde teknolojinin paydaşları olması için çalışıyoruz. Sosyal altyapıdan, cinsiyetten ve diğer kültürel farklılıklardan bağımsız olarak insanların kendilerini değerli hissettiği ve bir değer katabildiğini gördüğü dünya hayal ediyoruz ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, iş hayatında kadın olmayınca Ar-Ge ve verimliliğin elde edilemeyeceğini söyledi.

"Bankacılık ve finans alanında iş yapış şekilleri değişti"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer de bankacılık ve finans alanındaki iş yapış şekillerinin değişim ve gelişimine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eskiden bankacılık, paranızın güvenli bir şekilde tutulması ve krediye ihtiyaç duyduğunuzda şubeye gidip finansman ihtiyacınızı karşılayabildiğiniz yerdi. Şu an geldiğimiz noktada, müşterinin tüm finansal bilgileri, işlemleri ve başvuruları ile ilgili sürücü koltuğunda olmak istediği, her an, her yerde, her işlemi satın almayı istediği bir yere geldi. Müşterilerimizin beklentileri iki taraflı evriliyor. Bir tanesi para ile ilgili fonksiyonel beklentiler... Diğeri ise biraz daha duygusal; kişilerin kendi hayat evreleri ile ilgili, gerçek ihtiyaçları ile ilgili finans kurumlarından beklentiler..."