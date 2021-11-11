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Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı - Son Dakika

Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı

11.11.2021 18:33

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Televizyon İzleme Raporu'na göre Türkiye'de, geçen yıl kişi başı ortalama televizyon izleme süresi dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti.

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) Televizyon İzleme Raporu'na göre Türkiye'de, geçen yıl kişi başı ortalama televizyon izleme süresi dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen "Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 sunumu" ve TİAK-Kantar Medya 2022-2027 televizyon ölçümleri anlaşması imza törenine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Önal, TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, TİAK yönetim kurulu üyeleri ile basın kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda açıklanan Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 sunumunda yer alan verilere göre, dünyada ortalama 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi Türkiye'de 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti.

2020 yılı verilerine göre, hafta içi yüzde 18,91 ile en fazla çarşamba günü izleme yapılırken, hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip gün, yüzde 19,49 ile pazar günü oldu.

Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20.00-23.00 olarak belirlendi.

Tüm izleyiciler arasında, diziler yüzde 29, çocuk programları ise yüzde 21,1 ile toplam izlenme payı en yüksek program türleri oldu. 25 Türk dizisi, 11 ülkede, 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi.

"Biz de RTÜK olarak denetim faaliyetlerini yürütmek zorundayız"

RTÜK Başkanı Şahin, programda yaptığı konuşmada, televizyon izleme alışkanlıklarında reytingin yanı sıra içerik kalitesinin artırılmasına da önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Evet reyting bu alanda her şeydir ama RTÜK açısından baktığımızda da her şey değildir diye düşünüyoruz. Bunu zaman zaman dizilerde, gündüz kuşağı programlarında ya da tartışma programlarında görüyoruz. En çok reyting olan program ya da dizi bazen en çok şikayet alan program olabiliyor. Biz de RTÜK olarak denetim faaliyetlerini yürütmek zorundayız." diye konuştu.

Şahin, televizyon izlenme alışkanlıklarındaki pozitif eğrinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Türk televizyonlarında en çok izlenen programların diziler olduğunu söyleyen Şahin, Türk dizilerinin dünyadaki temsiline ilişkin ise şunları kaydetti:

"Dizilerimiz sadece ülkemizde değil yurt dışında ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımını yaparak değerlerimizi anlatabilmekte. Ben dizilerin gücüne inanan bir RTÜK Başkanıyım. Her zaman söylerim. Dizilerimiz bizim belki de en önemli elçilerimizden biri. Bizi bu kadar anlatan başka bir şey bulamayabiliriz. Yurt dışına çıktığımda karşılaştığım birçok gencin Türkçe konuştuğunu gördüm. Türkiye'de okuyanlar elbet var fakat Türk dizilerinden Türkçe öğrendiklerini görmek beni ziyadesiyle mutlu etti."

TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz de konuşmasında, "Televizyon izleyicilerinin ekran ile ilişkisi çok dinamik, lineer televizyon izleme pratiği hala çok etkin fakat televizyon izlerken zaman, mekan kavramı, platformlar ve izleme araçları hızla değişiyor. Ölçüm sistemimize yönelik yaptığımız gelişmeler izleyici ölçümleri konusunda yaşanacak yeniliklere ışık tutacak ve birçok ülkeye örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2022-2027 döneminde TİAK ile reyting ölçümlerini yapacak araştırma şirketi Kantar Medya arasında imza töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı
Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı
Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı
Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı - Son Dakika
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