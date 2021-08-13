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Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı (2) - Son Dakika

Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı (2)

13.08.2021 10:41
Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı (2), System.String[]

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 adede yükseldi.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde temmuzda yabancılara 4 bin 495 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 64 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 1951 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili 931 konut satışıyla Antalya, 312 konut satışıyla Ankara, 217 konut satışıyla Mersin ve 158 konut satışıyla Bursa izledi.

Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983'e çıktı.

Temmuzda Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını 619 konutla İran, 365 konutla Rusya, 229 konutla Afganistan ve 198 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Temmuzda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalarak 20 bin 553 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları azaldı

Diğer konut satışları temmuzda Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 87 bin 232'ye geriledi. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve yüzde 16,6 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ildeki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, başkenti 4 bin 492 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konutla Ardahan olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672'ye düştü. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, bu kenti 2 bin 230 konut satışıyla Ankara ve 1517 konut satışıyla İzmir izledi.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 53,5 azalış göstererek 75 bin 113 adet oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 30 konut satışı ve yüzde 18,7 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 74,3 olarak belirlendi. İkinci el konut satışlarında Ankara 8 bin 375 konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü 4 bin 265 konut satışıyla İzmir aldı.

Ocak-temmuz dönemi

Ocak-temmuz döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 azalarak 660 bin 595 adede geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise yüzde 17,3 artışla 535 bin 874 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları yüzde 21,8 azalışla 460 bin 45 adet olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

İstanbul, Türkiye, Ankara, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı (2) - Son Dakika Ekonomi


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