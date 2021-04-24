Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getiren Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getiren Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı

24.04.2021 00:23
Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getiren Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'a uygulanan reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirerek, "Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Yasayla 55 milyon vatandaşın kişilik haklarının eksiksiz olarak güvence altına alındığını vurgulayan Sayan, bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin, Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

"Türkiye, dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla yükümlülüklerin her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını belirten Sayan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur. #SiberVatan'ımız için tün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça regülasyonlarına devam edeceğinin altını çizen Sayan, yapılan düzenlemelerin diğer dünya ülkeleri için de örnek teşkil etmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Sayan, Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını dikkatle izleyeceklerini belirtti.

Twitter'ın şirketi İstanbul'da kuruldu

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre, Twitter, "İnternet içerik hizmetleri limited şirketi" unvanıyla şirket kurdu.

10 bin lira sermayeli şirketin adresi, İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.

Ömer Fatih Sayan, İstanbul, Türkiye, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getiren Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi


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