Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
BBC

Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi

04.11.2020 14:22
Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yeni sosyal medya yasası kapsamında Türkiye'de resmi temsilci bulundurma şartını yerine getirmediği için Facebook, Instagram, Periscope, TikTok, YouTube ve Twitter'a 10'ar milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yeni sosyal medya yasası kapsamında Facebook, Instagram, Periscope, TikTok, YouTube ve Twitter da dahil olmak üzere, Türkiye'de resmi temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen şirketlere 10'ar milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren ve Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle Türkiye'de faaliyet gösteren ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı kaynaklı şirketlere uymaları gereken bazı kurallar bildirildiğini aktardı.

Şirketlerin yükümlülükleri yerine getirmeyi ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmesi durumunda kesilen cezanın dörtte birinin tahsil edileceğini ifade eden Sayan, aynı zamanda reklam yasağının da kaldırılacağını ve internet trafiği bant genişliğine yapılabilecek müdahalenin de sonlandırılacağını belirtti.

Şirketler temsilcilik açmayı hala kabul etmezse ne olacak?

Kesilen bu ilk ceza beş aşamalı sürecin ilk adımı. Sosyal medya şirketleri, Türkiye'de hala temsilcilik açmaması durumunda, reklam yasağı ve bant genişliği kısıtlaması da dahil olmak üzere dört aşama ile daha karşılaşacak.

Sayan bu aşamaları şöyle sıraladı:

1- Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

2- Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

3- İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse reklam verilmesi yasaklanacak.

4- Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği % 50 daraltılacak.

5- Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak."

'Dal kesildiğinde hep beraber çakılacağız'

Yasanın gelecek aşamalarda e-ticaret yapan kişi ve kurumları olumsuz yönde etkileyeceği yönünde eleştiriler de var.

Twitter kullanıcılarından Can Gürses yaptığı bir paylaşımda, "Bu gidişata göre yıl başından sonra yerel işletmeler sosyal medyada reklam veremez durumda olacak. Dijital iş yapanlar için çok ağır bir darbe olacaktır" diyerek yasaya tepki gösterdi.

İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak ise Sayan'ın ilk cezanın kesilmesini Twitter'dan duyurmasını, "binilen dalı kesmek" benzetmesiyle eleştirdi. Altıparmak, "Ama o dal kesildiğinde hep beraber çakılacağız" diye ekledi.

Sayan ise şirketlerin Türkiye'ye temsilci bildirimlerini yapacaklarına dair inancının tam olduğunu vurguladı ve "Bizim amacımız dünyada milyarlarca insana hizmet veren bu sağlayıcılarla çekişme içinde olmak değil" dedi.

AKP, yasal düzenlemeye gerekçe olarak, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulmasını göstermişti.

Muhalefet partileri ise yasayı "yeni bir sansür kapısı açıldığı" gerekçesiyle eleştirmişlerdi.

Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi

Sosyal Medya, Türk Lirası, Twitter, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi - Son Dakika Dünya

BBC

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