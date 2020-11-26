Türkiye'de topraktan tek parça olarak yapılmış en büyük çömlek küpüne büyük ilgi - Son Dakika

Bilecik'te 2012 yılında yapılan ve Türkiye'de topraktan tep parça olarak yapılmış 3 metre 33 santimetrelik en büyük çömlek küpü büyük ilgi görüyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçi köyü olan Kınık köyünde çömlek ustaları tarafından topraktan tep parça olarak yapılmış 3 ton ağırlığındaki 3 metre 33 santimetrelik yüksekliğindeki çömlek küpü büyük ilgi görüyor. Köye ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gönüllü rehberlerden çömlek küpü bilgiler alıyorlar.

"3 ton çamur kullanılarak, 14 günde yapıldı"

Kınık köyüne Ankara'dan gelen ziyaretçileri gezdiren gönüllü rehber Hüseyin Baran, küpün yapımında 3 ton çamur kullanıldığı ve 14 gün de yapıldığını anlatarak, "Kınık köyümüzde yaklaşık 130 yıldır çömlekçilik sanatı yapılıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi olan Ergün Arda hocamız daha önceki yıllarda köyümüze gelerek 1 ay boyunca burada staj yapmış ve sonraki yıllarda Ergün Arda hocamız köyümüze gelerek köydeki ustalarımızın eşliğinde bu küpü 14 günde yapmıştır. Görüyorsunuz ki yüksekliği 3 metre 33 santimetre, gövde genişliği 175 santimetre olan küpe her gün Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerimiz var. Korona virüs nedeni ile ziyaretçi sayısı köyümüzde azalsa da Küpü merak edip gelenler muhakkak oluyor. Köy halkımızda gelen ziyaretçilere küp hakkında ve köyümüz hakkında bilgiler veriyoruz. Köyümüzdeki küp sayesinde Bilecik'imizin ve köyümüzün tanıtımını yapıyoruz" dedi. - BİLECİK