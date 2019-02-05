Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı: Taşıt Piyasası Kan Ağlıyor

Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı: Taşıt Piyasası Kan Ağlıyor

1 saat önce

Türkiye'de Aralık 2018 itibarıyla trafiğe kayıtlı kaç otomobil bulunduğu belli oldu. Trafiğe kayıt edilen taşıt sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor.

Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı: Taşıt Piyasası Kan Ağlıyor, System.String[]
Aralık 2018'de trafiğe kaç yeni araç kayıt edildiği ve Aralık 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç araç bulunduğu belli oldu. 2019 yılı itibarıyla Türkiye'de 23 milyona yakın kayıtlı araç bulunuyor. 2018 yılında döviz kurunun inanılmaz bir yükselişe geçmesi, otomobil alımlarını ciddi şekilde düşürmüş durumda. Trafiğe kayıt edilen araç sayısı her ay biraz daha düşüş gösteriyor.



2018 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 865 bin 921 olarak açıklandı. Bu araçların %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Peki trafiğe yeni araç kaydettirme oranları ne durumda?




Aralık 2018'de trafiğe 56 bin 112 yeni araç kaydedildi. Bu araçların %67,9'unu otomobil, %12,3'ünü kamyonet, %8,7'sini motosiklet, %7,5'ini traktör, %3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Aralık 2018'de trafiğe kaydedilen araç sayısı bir önceki aya göre %15,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %45,5 düşüş gösterdi. Bir başka deyişle Aralık 2018'deki taşıt kayıtları, Aralık 2017'ye göre neredeyse yarı yarıya azaldı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15 

Aralık, Türkiye, Teknoloji
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