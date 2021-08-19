Üye Girişi
Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor - Son Dakika

Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor

19.08.2021 12:08
Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor, System.String[]

Süper Lig'de son dönemlerin büyük çıkış yakalayan takımlarından Aytemiz Alanyaspor, transferde de "Dört Büyükler"in gözdesi durumuna geldi.

Süper Lig'de son dönemlerin büyük çıkış yakalayan takımlarından Aytemiz Alanyaspor, transferde de "Dört Büyükler"in gözdesi durumuna geldi.

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 2016-2017 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Akdeniz temsilcisi, kısa sürede önemli bir çıkış yakaladı.

Süper Lig'deki 6. sezonuna başlayan turuncu-yeşilli ekip, son 4 yılda Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak tanımlanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde ilgisini çeker hale geldi.

Son 4 yılda 10 futbolcu

Aytemiz Alanyaspor'da son 4 yılda top koşturan 10 futbolcu, kariyerlerine "Dört Büyükler"de devam etme kararı aldı.

İlk olarak 2016-2017 sezonu gol kralı Brezilyalı futbolcu Vagner Love'u 2017'de Beşiktaş'a veren turuncu-yeşilli takım, daha sonra siyah-beyazlılara 2020-2021 sezonu öncesi Welinton ile Fabrice Nsakala'yı, bu sezon öncesinde ise Salih Uçan'ı gönderdi. Alanya temsilcisi, Love'dan bonservis geliri elde ederken, sözleşmesi bittiği için diğer 3 futbolcudan para kazanamadı.

2018-2019 sezonu öncesinde Emre Akbaba'yı ciddi bir bonservis ücretiyle Galatasaray'a satan Alanyaspor, bu sezon öncesi de sarı-kırmızılılara benzer bir gelirle Berkan Kutlu'yu verdi.

Akdeniz temsilcisinden geçen sezonun devre arasında önemli bir miktar para vererek Anastasios Bakasetas'ı transfer eden Trabzonspor ise bu sezon öncesinde de Manolis Siopis'i bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ise geçen sezon sonunda sözleşmesi biten golcü Papiss Cisse'yle, bu sezon başında da boşa çıkan savunma oyuncusu Steven Caulker ile sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 300 milyon lira gelir

Aytemiz Alanyaspor, son dönemde futbolcu satışından yaklaşık 300 milyon lira gelir elde etti.

Akdeniz ekibi, Merih Demiral, Vagner Love, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Lucas Villafanez, Wilde-Donald Guerrier, Mamadou Fofana ve Georgios Tzavellas gibi futbolculardan ciddi bir miktar parayı kasasına koydu.

Turuncu-yeşilliler, söz konusu oyunların transferlerinden 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.

Ozan Tufan, Merih Demiral ve Salih Uçan'dan büyük gelişim

Aytemiz Alanyaspor, kariyerinde düşüş yaşayan Ozan Tufan ile Salih Uçan'ın yanı sıra genç oyuncu Merih Demiral'ın da gelişiminde büyük rol oynadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve büyük bir performans düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan'ı 2018-2019 sezonunun devre arasında kiralayan Alanyaspor, milli futbolcunun yeniden futbola odaklanmasını sağladı. Alanyaspor'da yeniden kendini bulan Ozan, sarı-lacivertlilere dönerken, A Milli Takım'da da yerini aldı.

Bucaspor'daki performansıyla Fenerbahçe'ye oradan da İtalya'nın ünlü takımlarından Roma'ya transfer olan Salih Uçan da Alanyaspor'da yeniden futbola döndü. Tecrübeli futbolcu, 2019'da geldiği turuncu-yeşilli takımdaki performansıyla bu sezon Beşiktaş'a transfer oldu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kısa süreli Portekiz macerasının ardından 2018'de Alanyaspor'a gelen Merih Demiral, kısa sürede gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükseldi. Merih, sonrasında da önemli bir miktar para kazandırarak İtalya'nın Sassuolo takımına transfer oldu.

Milli futbolcu, Sassuolo'dan sonra da dünyaca ünlü Juventus'a transfer olarak Avrupa'nın önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Milli futbolcu, bu sezon Serie A'da kiralık olarak Atalanta forması giyiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teknik adam

Alanyaspor, futbolcuların yanı sıra teknik adamların da kariyerinde önemli bir basamak oldu.

Futbol yönetimiyle son dönemlerin en başarılı kulüplerinden olan Akdeniz temsilcisi, teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ın kariyerine katkıda bulundu.

Yeni Malatyaspor'da başlayan teknik adamlık kariyerinde ikinci olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, turuncu-yeşilli ekibi 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne götürdü. Bulut, Yeni Malatyaspor'un ardından Alanyaspor ile yakaladığı başarıyla geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçti.

Kariyerinde birçok takımda çalışan ve istikrarsızlığı nedeniyle eleştirilen Sergen Yalçın da 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'da önemli bir çıkış yakaladı. Yalçın, Alanyaspor'un ardından yarım sezonluk Yeni Malatyaspor serüveni yaşadı. Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Yalçın, 2020-2021 sezonunda çifte kupalı şampiyonluk sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi 13:12 Marketten çanta çalan hırsız, tanınmamak için ilginç bir yol izledi Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı 12:42 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı 12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor 12:03 Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu 11:35 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü

Son Dakika Haberleri
13:17 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu         
13:07
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce Anne ve kızını öldüren katil, cinayetlerden önce "Kızını vermezsen kötü olur" demiş         
12:08
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement