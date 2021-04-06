Türkiye'de triatlona ilgi artıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, triatlona olan ilginin her geçen gün artmasıyla lisansı sporcu sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Yalçınkaya, AA muhabirine, Mersin'de, 4 Nisan'da Yenişehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Triatlonu organizasyonuyla sezonun ilk puanlı yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcuların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yarışları özlediğini anlatan Yalçınkaya, 2. Yenişehir Triatlonu'na 26 kentten 210 sporcunun katıldığını hatırlattı.

Yalçınkaya, yıl içerisinde farklı bölgelerde gerçekleştirmeyi planladıkları organizasyonlar olduğunu belirterek, "Didim, Avşa, Ordu, Balıkesir, Eğirdir, İstanbul ve Alanya yarışlarımız olacak. Arada Gelibolu'da çok önemli bir yarış var. Bu sene İstanbul'da büyük bir organizasyon yapacağız, bu yarışma çok önemli olacak." dedi.

Triatlona ilginin son yıllarda arttığına dikkati çeken Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde triatlon sporu Avrupa ve dünyada olduğu seviyede değildi. Son 2 yılda çok ciddi bir ivme var. Potansiyelimiz her geçen gün artıyor. Bu sene çoğu yarışımızı canlı yayınlayacağız. Boğaziçi Triatlonu ile bilinirliğimizi çok ciddi anlamda arttırmak istiyoruz. Lisanslı sporcu sayımız 3 bine yaklaştı. Altyapıdaki çalışmalarımızla daha fazla kente yayılıp sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz. Sporcu kapasitesi olarak birçok branşı yakalayıp hatta geçeceğimize inanıyoruz."

"2024 yılında ilk 10 federasyon içerisinde girmeyi hedefliyoruz"

Yalçınkaya, branşlarının "yükselen yıldız" olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"4 sporcumuzu 2024'teki Paris Olimpiyat Oyunları için İspanya'da çok iyi bir ekibin yanına göndereceğiz. Orada 4 yıl boyunca Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanacaklar. Altyapı ve elit kategorilerindeki sporcularımız için ise performans destek programı üzerinde çalışıyoruz. 2024 yılında ilk 10 federasyon içerisinde girmeyi hedefliyoruz."

Triatlon Okulu Projesi

Bayram Yalçınkaya, Triatlon Okulu Projesi'ndeki çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.

Projenin, çocukların spora yönelmesi ile branş seçimlerine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Proje branşa başlama yaşını 6'ya kadar indirecek. Şu anda çalışmalar tamamlanmak üzere. 2 ay sonra düzenlemeleri bitecek ve grafik tasarımları başlayacak. Bu eğitim sisteminde çocukların karneleri olacak. Böylelikle çocuk çok yönlü gelişecek. Projeyle birçok branşın altyapısını oluşturmuş olacağız. Triatlon Okulu Projesi'ni çok önemsiyoruz. Bir aksilik çıkmazsa, 5 aya kadar hayata geçireceğiz."