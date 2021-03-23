Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı düştü - Son Dakika

Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı düştü

23.03.2021 12:21
Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı düştü, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde, Türkiye'de 2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019'da 11 bin 401'e, hastalık görülme sıklığı ise yüz binde 29,4'ten yüz binde 13,7'ye indi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde, Türkiye'de 2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019'da 11 bin 401'e, hastalık görülme sıklığı ise yüz binde 29,4'ten yüz binde 13,7'ye indi.

AA muhabirinin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, tüberküloz hava yoluyla bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen halen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olan tüberküloz nedeniyle dünyada her dakika 3 kişi hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) 2019'da dünyada yaklaşık 10 milyon yeni tüberküloz vakasının görüldüğü ve 1 milyon 400 bin kişinin de tüberküloz nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

"Türkiye'de tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri ücretsiz veriliyor"

Türkiye'de yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözleniyor.

Bakanlık verilerine göre, 2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019'da 11 bin 401'e, hastalık görülme sıklığı ise yüz binde 29,4'ten yüz binde 13,7'ye düştü.

Türkiye'de tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz veriliyor.

Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar Bakanlık tarafından temin edilerek ücretsiz sağlık kuruluşlarına ve hastalara ulaştırılıyor.

Hastaların tedavisini düzenli sürdürmek ve tamamlanmasını sağlamak amacıyla 2006'dan beri DSÖ'nün önerdiği Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanıyor. DGT kapsamında, hastanın ilaçlarını doğru ve tam olarak içtiğinden emin olabilmek için her doz ilaç bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içiriliyor.

Her gün sağlık kuruluşuna gelemeyen hastalar için iletişim teknolojisindeki gelişmelerden faydalanarak hastanın ilacını içerken bir sağlık çalışanına görüntülü bağlanması veya ilaç içmesini kaydedip video yollaması şeklinde uygulanan Video Gözetimli DGT uygulanıyor.

"Ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan hastalara aylık nakdi yardım veriliyor"

Tüberküloz hastalarının tedavilerinin uzun sürmesi, tedavi süresince iş gücü kaybına uğramaları gibi nedenlerle hastalar ve aileleri psikososyal desteğe ve maddi yardıma ihtiyaç duyuyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan hastalara 2018 Ocak ayından itibaren düzenli aylık nakdi sosyal yardım veriliyor.

Aynı zamanda tıbbi öz bakım gerektiren ve evdeki yaşam koşullarının yetersiz olduğu durumlarda ilave destek ödemesi sağlanabiliyor. Dünyada ilk ve tek olan bu uygulama, DSÖ tarafından "İyi Uygulama Örneği" olarak gösteriliyor. Nakdi sosyal yardımdan 2019'da 4 bin 593 hastanın en az bir defa yararlandığı belirtiliyor.

"Bu yılın teması: 'Zaman Geçiyor"

DSÖ tarafından 2021 Dünya Tüberküloz Günü teması "Zaman Geçiyor" sloganı ile belirlendi.

Sloganla dünyanın küresel liderler tarafından verilmiş tüberkülozu sona erdirme taahhütlerini yerine getirmek için zamanın tükenmekte olduğu vurgulanıyor.

Bu cümle, tüberküloza son vermeyi riske atan Kovid-19 salgınına ve DSÖ'nün "Evrensel Sağlık Kapsamı"na ulaşma hedefine uygun olarak hastalığın önlenmesi ve tedaviye erişim faaliyetlerine de vurgu yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı düştü - Son Dakika


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