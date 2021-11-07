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Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı yarı yarıya azaldı - Son Dakika

Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı yarı yarıya azaldı

07.11.2021 11:06
Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı yarı yarıya azaldı

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde, toplam hasta sayısı ve hastalığın görülme hızında 2005'e kıyasla yüzde 56,5 azalma kaydedildi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde, toplam hasta sayısı ve hastalığın görülme hızında 2005'e kıyasla yüzde 56,5 azalma kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan " Türkiye'de Verem Savaşı 2020 Raporu" yayımlandı.

Türkiye'de tüberküloz (verem) hastalığının mevcut durumu, tanı, tedaviye ilişkin güncel değerlendirmelerin yapıldığı raporda, 2019 yılı faaliyetleri, 2018 hasta verileri ve 2017 yılına ilişkin tedavi sonuçları yer aldı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde, her yıl hasta sayısında dikkat çekici azalma gözlendi. 2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019'da 11 bin 401'e, 2020'de ise 8 bin 925'e düştü.

Türkiye'de 2005'te 100 binde 29,4 olan hastalık görülme sıklığı da 2020'de 10,6'ya geriledi. Böylelikle 2005'e kıyasla toplam hasta sayısı, hastalığın görülme hızında yüzde 56,5 azalma kaydedildi.

1114 kurumda verem tarama faaliyeti yapıldı

Rapordaki bilgilere göre, Türkiye'de 2019 sonu itibarıyla 174 Verem Savaşı Dispanseri bulunuyor.

Ayrıca il sağlık müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren 20 mobil tarama ekibi tarafından 2019'da ülke genelinde 419 cezaevi, 280 huzurevi, 55 çocuk yuvası, 29 askeri birlik, 77 sağlık kurumu, 79 okul, 84 yurt, 91'i köy, belde, otel ve esnaf olmak üzere toplam 1114 kurumda tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, mobil ekipler tarafından, 266 bin 794 kişinin röntgen taraması yapıldı, 7 bin 359 kişide tüberküloz şüphesi saptandı. Bu kişilere yapılan ileri tetkikler sonucunda 104 kişinin tüberküloz hastası olduğu belirlendi.

Öte yandan, Türkiye'de 4 bin 593 tüberküloz hastası 2019'da en az bir kere nakdi sosyal yardımdan yararlandı. Bu hastalara o dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan toplam ödeme miktarı, 33 milyon 853 bin 41 lira oldu.

Rapordaki 2018 hasta verilerine göre, bu dönemde toplam 11 bin 786 tüberküloz hastası Verem Savaş Dispanseri kayıtlarına girdi. Dispanserlere kayıtlı hasta sayısına göre hesaplanan hastalık görülme hızı, bir önceki yıla göre 100 binde 14,6'dan 14,1'e geriledi. Yeni teşhis konan hastaların yarısından fazlası akciğer tüberkülozu tanısı aldı.

Tedavi başarısı yüzde 84,6

Raporda, 2017 yılı tedavi sonuçlarına ilişkin, tüm hastalar içerisinde tedavi başarısının yüzde 84,6 olduğu kaydedildi. Bu döneme ilişkin ölüm oranı ise tüm hastalarda yüzde 7, yeni olgularda yüzde 6,9 ve önceden tedavi görmüş olgularda yüzde 7,6 olarak saptandı.

Tüberkülozla mücadelede "DGT" yöntemi uygulanıyor

Türkiye'de tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz sunuluyor. Sağlık Bakanlığı, tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçları temin ederek, sağlık kuruluşları ve hastalara ücretsiz ulaştırıyor.

Türkiye'de hastaların tedavisini düzenli sürdürmek ve tamamlanmasını sağlamak amacıyla 2006'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulaması gerçekleştiriliyor. DGT, "hastanın ilaçlarını doğru ve tam olarak içtiğinden emin olabilmek için her doz ilacın bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirilmesi" anlamına geliyor.

Her gün sağlık kuruluşuna gelemeyen hastalar için de iletişim teknolojisindeki gelişmelerden faydalanarak hastanın ilacını içerken bir sağlık çalışanına görüntülü bağlanması veya ilaç içmesini kaydedip video yollaması şeklindeki "Video Gözetimli DGT" de bir süredir uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı, tüberkülozun mevcut durumuna ilişkin her yıl ülke raporu yayımlıyor.

Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı yarı yarıya azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de tüberküloz hasta sayısı ve görülme sıklığı yarı yarıya azaldı - Son Dakika
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