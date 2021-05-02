Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri - Son Dakika

Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri

02.05.2021 07:24

Denizsalyangozları İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i mesken tutarken, ekonomik değerleri çok yüksek ve toplaması da serbest olunca her gün onlarca tekne salyangoz toplamak için Boğaz'a açılıyor. Raf ömrü derin dondurucuda 540 gün olan salyangozların alıcısı da hazır. Türkiye'de pek tüketilmeyen ancak dünyanın dört bir yanına ihraç edilen denizsalyangozları, Uzakdoğu'da afrodizyak, kanser hastalığının çaresi ve gençlik iksiri olarak anılıyor.

Yıllar önce anavatanı Japon Denizi'nden gemilere tutunarak gelen denizsalyangozları, doğal düşmanları da olmadığı için İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i mesken tuttu. Kabuğu Uzakdoğu'da gıda olarak tüketilen salyangozlar, kozmetik başta olmak üzere sanayide hammadde olarak kullanılıyor. Ekonomik değerleri çok yüksek, toplamak da serbest olunca her gün onlarca tekne denizsalyangozu avı için İstanbul Boğazı'na açılıyor.

BİRÇOK SEKTÖRE HAMMADDE OLUYOR

Latince adı rapana thomasiana ama hepimiz onu çocukluğumuzdan, kulağımıza dayadığımızda deniz sesini duyduğumuz kabuk olarak hatırlıyoruz. Türkçe ismiyle denizsalyangozu, Uzakdoğu'da afrodizyak, kanser hastalığının çaresi ve gençlik iksiri olarak anılıyor. Uzakdoğu mutfağının en sevilen gıdalarından biri. Kabuğu kozmetik başta olmak üzere bir çok sektöre hammadde oluyor. Türkiye'de ise pek tüketilmiyor ancak dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Türkiye'de tüketilmeyen denizsalyangozları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor! Gençlik iksiri ve kansere çare

MİDYE AVLAYANA CEZA VAR AMA DENİZSALYONGOZUNA YOK

Her gün onlarca tekne İstanbul Boğazı'nın serin sularında, denizsalyangozlarının yatak denilen konaklama yerlerinde 20 milyon dolarlık ihracat pastasından pay alabilmek için duruyor. Hürriyet'in haberine göre kompresöre bağlanmış birer hortumu ağızlarına takan balıkadamlar, elleriyle yakalayıp çuvallara dolduruyor. Raf ömrü derin dondurucuda 540 gün olan salyangozların alıcısı da hazır. Sahil Güvenlik ekipleri, teknelerdekilerin ne avladıklarını düzenli kontrol ediyor. Midye avlayanlara ceza kesiliyor, denizsalyangozu avcılığının ise cezası yok.

ANAVATANI JAPON DENİZİ

Ancak denizsalyangozunun ülkemizde pek de bilinmemesinin ilginç bir sebebi var. İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i boylu boyunca kaplayan salyangozlar, sıcak denizlerden gelen balon balıkları gibi istilacı bir tür ve anavatanı Japon Denizi. Bilimsel makalelere göre, Türkiye karasularında ilk olarak 1953 yılında tespit edildiler. Balıklar gibi çok uzun mesafeler kat edemedikleri için, ticaret için İstanbul'u ziyaret eden gemilere yapışarak ya da denge tanklarındaki suların içinde geldikleri tahmin ediliyor.

Türkiye'de tüketilmeyen denizsalyangozları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor! Gençlik iksiri ve kansere çare

BALIKÇILAR ÇUVALLARA DOLDURUYOR

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Taner Yıldız, denizsalyangozlarının hikâyesini şöyle anlattı: "Normalde İstanbul Boğazı'nın doğal türlerinden değiller. Buraya geldiklerinde onları tehdit edecek düşmanları yoktu ve hızla çoğaldılar. İstanbul Boğazı'nın zeminini ve akıntıyla gittikleri Karadeniz'in neredeyse tamamını kapladılar. Ekonomik değerleri çok yüksek. Balıkçılar suya girip çuvallara dolduruyorlar. Böyle avlanmanın popülasyon için bir zararı yok.

Buradaki tek sıkıntı dalgıçlar herhangi bir teknik cihaz kullanmıyor. Kompresöre bağlı, pipo adı verilen bir boruyla dalıyorlar. Vurgun yeme ihtimalleri var. Bu milyon dolarlık bir ekonomi. 1980'li yıllardan itibaren Japon Denizi'ndeki salyangoz sayısı iyice azalınca bir araştırmaya girmişler. Nerede bulunur diye ararken Marmara ve Karadeniz'i keşfetmişler. Alıcısı da Uzakdoğu'dan geliyor."

Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir         
07:52
Öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti Öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti         
01:50
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar         
23:39
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil         
23:23
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor         
15:09
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı         
13:10
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 08:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement