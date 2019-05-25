Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen 18 Yabancı Filmi

Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen 18 Yabancı Filmi

11 saat önce

Türkiye'de en çok izlenen Türk filmlerini zaten tahmin edebiliyoruz. Peki ülkemizde tüm zamanların en çok izlenen yabancı filmleri hangileri? Sizin için ülkemizde en çok izleyiciye ulaşan 100 film arasından hepsini tek tek seçtik.

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Yıllar geçtikçe beyaz perdeden uzaklaşıyoruz. Bunun sebepleri hem sosyal video platformlarının çoğalması hem de korsan sitelere olan rağbetin artması. Elbette en büyük etki sahibi ise Netflix ve benzeri platformların giderek yaygın hale gelmesi.

Bu yüzden aklımıza gelen "Türkiye'de en çok izlenen yabancı filmler?" sorusunun cevabını beyaz perde istatistiklerinden bulmak biraz zor. Box Office Türkiye verilerine dayanarak, bugüne kadar istatistiği tutulmuş en çok izlenen filmlere yakından göz attık. Sizin için ülkemizdeki insanları sinema salonlarına akın akın götüren filmleri, ne kadar izlendiklerini derledik.



Son Güncelleme: 25 Mayıs 2019,


Film sayısı: 18

18. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)





Vizyon Tarihi: 16 Kasım 2012


Tür: Macera, Fantastik, Gençlik


IMDb: 5,5


Rotten Tomatoes: %49


Yönetmen: Bill Condon


Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Anna Kendrick


İzlenme sayısı: 1.417.752

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Neden İzlenmeli?

Alacakaranlık efsanesinin filmleri genellikle yakışıklı başrolleri nedeniyle genç kızların ilgi odağı oldu. Ancak tabii ki sadece bu yüzden izlenebilir değil. Filmde Robert Pattinson ve Kristen Stewart'ın efsane oyunculuklarından haz almak mümkün. Ayrıca kurda dönüşüm gibi sanal ortamda oluşturulmuş sahnelerin gerçekçiliği de göz alıcı. Vampir efsanelerinin sinemadaki en iyi temsilcisi konumunda olan bir filmden söz ediyoruz.

17. Altıncı His (The Sixth Sense)





Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2000


Tür: Gerilim, Gizem


IMDb: 8,1


Rotten Tomatoes: %86


Yönetmen: M. Knight Syhamalan


Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Olivia Williams


İzlenme sayısı: 1.428.659

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Neden İzlenmeli?

Altıncı His, ülkemizde izlenen yabancı filmler arasındaki en kült yapımlardan. 90'ların o efsane film kuşağının en iyi eserlerinden birisidir diyebiliriz. Altıncı His, ruhlarla konuştuğunu iddia eden bir çocuğun yardım alma hikâyesini anlatıyor. Film sonuna kadar sinemadaki en eşsiz gerilim duygularından birisini yaşatıyor.

16. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)





Vizyon Tarihi: 1 Temmuz 2009


Tür: Animasyon, 3B


IMDb: 7,0


Rotten Tomatoes: %46


Yönetmen: Mike Thurmeier


Seslendirme: Yekta Kopan


İzlenme sayısı: 1.434.381

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Neden İzlenmeli?

Buz Devri serisi, çoğumuzun izlerken büyüdüğü filmlerden biri. Dinozorların Şafağı filmiyle birlikte seri ülkemizde ve dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti zira serinin ilk 3 boyutlu filmi idi. Filmde kahramanlarımızın yer altında keşfettikleri dinozorlara ait dünyada geçirdikleri maceraları izliyoruz. Tabii ki Sid yine filmin başkahramanı.

15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers)





Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2002


Tür: Macera, Fantastik, Aksiyon


IMDb: 8,7


Rotten Tomatoes: %95


Yönetmen: Peter Jackson


Oyuncular: Ian McKellen, Andy Serkis, Elijah Wood, Orlando Bloom, Miranda Otto, Christopher Lee


İzlenme sayısı: 1.459.205

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Neden İzlenmeli?

İki Kule, Yüzüklerin Efendisi serisinin belki de en çok beğenilen filmi desek abartmış olmayız. Üçlemeye, ülkemizde de en çok rağbet gören fantastik seri diyebiliriz. Filmde Frodo ve Samwise'ın başlarına gelen olayları izliyoruz.

14. Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Batman v Superman: Dawn of Justice)





Vizyon Tarihi: 25 Mart 2016


Tür: Fantastik, Aksiyon, 3B


IMDb: 6,5


Rotten Tomatoes: %27


Yönetmen: Zack Snyder


Oyuncular: Jason Momoa, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Laurens Fishburne


İzlenme sayısı: 1.462.002

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Neden İzlenmeli?

Her ne kadar Rotten Tomatoes ve IMDb'de gömülse de film, DC süper kahraman evreni baz alınarak çekilen en büyük filmlerden biri. Filmde Batman ve Superman'in aralarındaki savaşı ve bu savaşa dâhil olan diğer kahramanları izliyoruz. Senaryo bakımından zayıf bulunan filmin görsel efektleri gerçekten göz alıcı.

13. Matrix Reloaded





Vizyon Tarihi: 16 Mayıs 2003


Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon


IMDb: 7,2


Rotten Tomatoes: %73


Yönetmen: Lilly Wachowski, Lana Wachowski


Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lambert Wilson


İzlenme sayısı: 1.470.316

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Neden İzlenmeli?

Yine sırada kült bir film var. Matrix'in bu filminde Neo ve Trinity'nin Morpheus tarafından ona katılmaları için çağrılmasıyla birlikte başlayan hikâyelerini izliyoruz. Film biraz eski olduğundan görsel efektler gibi günümüzde daha önemli bir hale gelmiş detayları göz ardı etmek gerekebiliyor. Bu yüzden filmin ana fikrine odaklanmanızı tavsiye ederiz. Matrix serisinin kara kuru aksiyondan ibaret değil de felsefeden ibaret olduğunu bilenler, haklılar.

12. 2012





Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2009


Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu, Dram, Aksiyon


IMDb: 5,8


Rotten Tomatoes: %39


Yönetmen: Rolland Emmerich


Oyuncular: John Kusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor


İzlenme sayısı: 1.497.017

?Fragman:





Neden İzlenmeli?

2012 yılında insanların Şirince köyüne akın etmesinin en büyük sebeplerinden biri bu film olabilir : ) Film, Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 yılında kıyametin kopması kehânetini anlatıyor. Spoiler sayılır mı bilemeyiz, ancak görünen o ki kıyamet kopmadı. Yine de döneminin en sükse yaratan yapımları arasındaydı. Hollywood, kıyamet kopsaydı bu filmden elde edilen gelirler hiçbir işe yaramayacaktı.

11. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)





Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017


Tür: Macera, Komedi, Aksiyon


IMDb: 6,6


Rotten Tomatoes: %29


Yönetmen: Espen Sandberg, Joachim Rønning


Oyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Javier Bardem


İzlenme sayısı: 1.529.857

?Fragman:





Neden İzlenmeli?

Karayip Korsanları serisinin son filmi olan Salazar'ın İntikamı, ülkemizde fazlasıyla rağbet görmüştü. Zira tüm seri Johnny Depp'in usta oyunculuğu sayesinde beğeni toplamıştı. Bu filmde Kaptan Jack'in Şeytan Üçgeni'nden kaçan Kaptan Salazar ile olan macerasını izliyoruz.

10. Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies)





Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2014


Tür: Macera, Fantastik


IMDb: 7,4


Rotten Tomatoes: %59


Yönetmen: Peter Jackson


Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Elijah Wood, Ian Holm, Cate Blanchett


İzlenme sayısı: 1.647.727

?Fragman:





Neden İzlenmeli?

Efsane Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı niteliğinde olan Hobbit üçlemesi, ülkemizde tıpkı Yüzüklerin Efendisi gibi sevildi ancak dünya geneli için aynı şeyi söylemeyiz. Film herkes tarafından çok beğenilmedi. Görsel efektleri biraz göze sırıtsa da muazzam kalitede. Filmde Bilbo ve arkadaşlarının Yalnız Dağ'ı karanlıktan koruyuşunu izliyoruz.

9. Truva (Troy)





Vizyon Tarihi: 14 Mayıs 2004


Tür: Tarihi, Savaş


IMDb: 7,2


Rotten Tomatoes: %54


Yönetmen: Wolfgang Petersen


Oyuncular: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean


İzlenme sayısı: 1.692.458

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Neden İzlenmeli?

Homeros'un Truva efsanesi, Brad Pitt ve Eric Bana gibi bir jönler ile buluşunca tadına doyum olmuyor. Film eski olduğu için görsel efektler zayıf kalıyor ancak oyunculuklar bunu tamamlıyor diyebiliriz. Bu arada bu filmde kullanılan Truva Atı, Çanakkale'ye hediye edildi. Dileyenler kenti ziyaret ettiklerinde, sahil boyunda çıkacakları bir yürüyüş sırasında görebilirler.

8. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring)





Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2001


Tür: Macera, Fantastik, Aksiyon


IMDb: 8,8


Rotten Tomatoes: %91


Yönetmen: Peter Jackson


Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Bean, Cate Blanchett


İzlenme sayısı: 1.759.705

?Fragman:





Neden İzlenmeli?

Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi, sinemanın fantastik dünyalara olan ilgisinin nedeni bu filmdir. Yüzük Kardeşliği filminde Frodo ve Sam'in, Orta Dünya'yı Saruman'dan korumak için yüzüğü yok etmeye gitmelerini izliyoruz. Bu macera hem onları hem bizi, soluksuz bir hayranlığa doğru sürüklüyor.

7. Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift)





Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2012


Tür: Animasyon, 3B


IMDb: 6,6


Rotten Tomatoes: %37


Yönetmen: Mike Thurmeier, Steve Martino


Seslendirme: Yekta Kopan


İzlenme sayısı: 1.883.004

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Neden İzlenmeli?

Buz Devri serisinin son filmi Kıtalar Ayrılıyor, ilk filmden tanıdığımız ana kadro olan Diego, Sid ve Manny'nin kıtaların ayrılması sebebiyle maruz kaldıkları durumları ve maceraları anlatıyor. Film komedi boyutuyla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor.

6. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)





Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018


Tür: Macera, Aksiyon


IMDb: 8,5


Rotten Tomatoes: %85


Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo


Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johanson, Josh Brolin


İzlenme sayısı: 1.909.967

?Fragman:





Neden İzlenmeli?

Tabii ki listede Avengers filmi olmazsa olmazdı. Maalesef solo filmlerin hiçbiri Türkiye'de en çok izlenen 100 film sıralamasına giremedi, ancak herkesin bir arada bulunduğu son iki Avengers filmi de listede. Bu filmde bugüne kadar çekilmiş olan Marvel filmlerindeki neredeyse bütün karakterlerin bir araya gelişini görüyoruz. Film hikâye, senaryo, oyunculuk ve görsel efekt bakımından efsane denebilecek nitelikte.

5. Avengers: Endgame





Vizyon Tarihi: 25 Nisan 2019


Tür: Macera, Aksiyon


IMDb: 8,8


Rotten Tomatoes: 95%


Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo


Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johanson, Jeremy Renner, Josh Brolin


İzlenme sayısı: 2.437.293

?Fragman:





Neden İzlenmeli?

Az önce bahsettiğimiz Sonsuzluk Savaşı'nın devam filmi olan Endgame, yine bütün Marvel karakterlerini bir arada gördüğümüz oldukça nitelikli bir film. Film 'fan service' (hayranların beğeneceği içerik) dediğimiz olayın tam olarak hakkını vermiş diyebiliriz. Yani estetik kaygıdan ziyade filmin hayranları düşünülmüş. Eğer önceki filmleri izlediyseniz, bu filmde bir sürü ilgi çekici gönderme de bulunuyor.

4. Avatar





Vizyon Tarihi: 18 Aralık 2009


Tür: Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon, 3B


IMDb: 7,8


Rotten Tomatoes: %82


Yönetmen: James Cameron


Oyuncular: Zoe Saldana, Sam Worthingon, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez


İzlenme sayısı: 2.482.991

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Neden İzlenmeli?

Sinema tarihinin şu an için en çok gişe yapan filmi Avatar, 3 boyutlu yapısıyla izleyicileri fazlasıyla büyülemeyi başarmıştı. Film ABD'de 749 milyar dolar, dünya genelinde ise 2,5 milyar dolar gişe geliri elde etti. Avatar, eski bir askerin kendi bir uzaylı gezegeninde bulmasının ardından yaşanan olayları anlatıyor.

3. Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)





Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017


Tür: Aksiyon


IMDb: 6,7


Rotten Tomatoes: %67


Yönetmen: F. Gary Gray


Oyuncular: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris


İzlenme sayısı: 2.656.286

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Neden İzlenmeli?

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, kadroya Charlize Theron ve Helen Mirren'ın de eklenmesiyle ekibin en zorlu görevine odaklanıyor. Azılı bir suçlu olan Cipher'ın etkisine kapılıp ekibe katılan Dom'u, Hobbs ve Letty liderliğindeki ekip durdurmaya çalışıyorlar. Hız ve öfke hiç dinmiyor.

2. Titanik (Titanic)





Vizyon Tarihi: 20 Şubat 1998


Tür: Macera, Aşk, Dram


IMDb: 7,8


Rotten Tomatoes: %89


Yönetmen: James Cameron


Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet


İzlenme sayısı: 2.943.123

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Neden İzlenmeli?

Yine kült bir filmle karşınızdayız. 90'lı yıllara damgasını vurmuş olan ve DiCaprio'yu bugünkü şöhretine kavuşturmuş olan efsane Titanic, tekrar tekrar izleseniz bile bıkmayacağınız bir film. Filmde Rose ve Jack'in Titanic faciasında süregelen aşk hikâyesini izliyoruz.

1. Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7)





Vizyon Tarihi: 03 Nisan 2015


Tür: Aksiyon


IMDb: 7,2


Rotten Tomatoes: %81


Yönetmen: James Wan


Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson, Tony Jaa, Michelle Rodriguez


İzlenme sayısı: 2.961.089

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Neden İzlenmeli?

Sonunda geldik Türkiye'nin en fazla izlenme sayısına sahip yabancı filmine. Paul Walker'ın trafik kazasında vefat etmesinin ardından vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, dünya çapında büyük bir hüzne ve beğeniye sahip olmuştu. Filmin çekimlerinin yarısında vefat eden Paul Walker'ın yerine CGI desteğiyle birlikte kardeşi oynamıştı. Filmde Dom ve Brian'ın ekibinin af ile birlikte ABD'ye geri dönmesinin ardından yaşanan olayları izliyoruz.

Herkese iyi seyirler!
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:37 
Türkiye, Teknoloji
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