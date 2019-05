Türkiye'de Tüm Zamanların En Çok İzlenen 18 Yabancı Filmi

Yıllar geçtikçe beyaz perdeden uzaklaşıyoruz. Bunun sebepleri hem sosyal video platformlarının çoğalması hem de korsan sitelere olan rağbetin artması. Elbette en büyük etki sahibi ise Netflix ve benzeri platformların giderek yaygın hale gelmesi.Bu yüzden aklımıza gelen "Türkiye'de en çok izlenen yabancı filmler?" sorusunun cevabını beyaz perde istatistiklerinden bulmak biraz zor. Box Office Türkiye verilerine dayanarak, bugüne kadar istatistiği tutulmuş en çok izlenen filmlere yakından göz attık. Sizin için ülkemizdeki insanları sinema salonlarına akın akın götüren filmleri, ne kadar izlendiklerini derledik.Son Güncelleme: 25 Mayıs 2019,Film sayısı: 1818. Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)Vizyon Tarihi: 16 Kasım 2012Tür: Macera, Fantastik, GençlikIMDb: 5,5 Rotten Tomatoes: %49 Yönetmen: Bill CondonOyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Anna Kendrickİzlenme sayısı: 1.417.752?Fragman:Neden İzlenmeli?Alacakaranlık efsanesinin filmleri genellikle yakışıklı başrolleri nedeniyle genç kızların ilgi odağı oldu. Ancak tabii ki sadece bu yüzden izlenebilir değil. Filmde Robert Pattinson ve Kristen Stewart'ın efsane oyunculuklarından haz almak mümkün. Ayrıca kurda dönüşüm gibi sanal ortamda oluşturulmuş sahnelerin gerçekçiliği de göz alıcı. Vampir efsanelerinin sinemadaki en iyi temsilcisi konumunda olan bir filmden söz ediyoruz.17. Altıncı His (The Sixth Sense)Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2000Tür: Gerilim, GizemIMDb: 8,1 Rotten Tomatoes: %86 Yönetmen: M. Knight SyhamalanOyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Olivia Williamsİzlenme sayısı: 1.428.659?Fragman:Neden İzlenmeli?Altıncı His, ülkemizde izlenen yabancı filmler arasındaki en kült yapımlardan. 90'ların o efsane film kuşağının en iyi eserlerinden birisidir diyebiliriz. Altıncı His, ruhlarla konuştuğunu iddia eden bir çocuğun yardım alma hikâyesini anlatıyor. Film sonuna kadar sinemadaki en eşsiz gerilim duygularından birisini yaşatıyor.16. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)Vizyon Tarihi: 1 Temmuz 2009Tür: Animasyon, 3BIMDb: 7,0 Rotten Tomatoes: %46 Yönetmen: Mike ThurmeierSeslendirme: Yekta Kopanİzlenme sayısı: 1.434.381?Fragman:Neden İzlenmeli?Buz Devri serisi, çoğumuzun izlerken büyüdüğü filmlerden biri. Dinozorların Şafağı filmiyle birlikte seri ülkemizde ve dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti zira serinin ilk 3 boyutlu filmi idi. Filmde kahramanlarımızın yer altında keşfettikleri dinozorlara ait dünyada geçirdikleri maceraları izliyoruz. Tabii ki Sid yine filmin başkahramanı.15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers)Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2002Tür: Macera, Fantastik, AksiyonIMDb: 8,7 Rotten Tomatoes: %95 Yönetmen: Peter JacksonOyuncular: Ian McKellen, Andy Serkis, Elijah Wood, Orlando Bloom, Miranda Otto, Christopher Leeİzlenme sayısı: 1.459.205?Fragman:Neden İzlenmeli?İki Kule, Yüzüklerin Efendisi serisinin belki de en çok beğenilen filmi desek abartmış olmayız. Üçlemeye, ülkemizde de en çok rağbet gören fantastik seri diyebiliriz. Filmde Frodo ve Samwise'ın başlarına gelen olayları izliyoruz.14. Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Batman v Superman: Dawn of Justice)Vizyon Tarihi: 25 Mart 2016Tür: Fantastik, Aksiyon, 3BIMDb: 6,5 Rotten Tomatoes: %27 Yönetmen: Zack SnyderOyuncular: Jason Momoa, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Laurens Fishburneİzlenme sayısı: 1.462.002?Fragman:Neden İzlenmeli?Her ne kadar Rotten Tomatoes ve IMDb'de gömülse de film, DC süper kahraman evreni baz alınarak çekilen en büyük filmlerden biri. Filmde Batman ve Superman'in aralarındaki savaşı ve bu savaşa dâhil olan diğer kahramanları izliyoruz. Senaryo bakımından zayıf bulunan filmin görsel efektleri gerçekten göz alıcı.13. Matrix ReloadedVizyon Tarihi: 16 Mayıs 2003Tür: Bilim-Kurgu, AksiyonIMDb: 7,2 Rotten Tomatoes: %73 Yönetmen: Lilly Wachowski, Lana WachowskiOyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lambert Wilsonİzlenme sayısı: 1.470.316?Fragman:Neden İzlenmeli?Yine sırada kült bir film var. Matrix'in bu filminde Neo ve Trinity'nin Morpheus tarafından ona katılmaları için çağrılmasıyla birlikte başlayan hikâyelerini izliyoruz. Film biraz eski olduğundan görsel efektler gibi günümüzde daha önemli bir hale gelmiş detayları göz ardı etmek gerekebiliyor. Bu yüzden filmin ana fikrine odaklanmanızı tavsiye ederiz. Matrix serisinin kara kuru aksiyondan ibaret değil de felsefeden ibaret olduğunu bilenler, haklılar.12. 2012Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2009Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu, Dram, AksiyonIMDb: 5,8 Rotten Tomatoes: %39 Yönetmen: Rolland EmmerichOyuncular: John Kusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejioforİzlenme sayısı: 1.497.017?Fragman:Neden İzlenmeli?2012 yılında insanların Şirince köyüne akın etmesinin en büyük sebeplerinden biri bu film olabilir : ) Film, Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 yılında kıyametin kopması kehânetini anlatıyor. Spoiler sayılır mı bilemeyiz, ancak görünen o ki kıyamet kopmadı. Yine de döneminin en sükse yaratan yapımları arasındaydı. Hollywood, kıyamet kopsaydı bu filmden elde edilen gelirler hiçbir işe yaramayacaktı.11. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017Tür: Macera, Komedi, AksiyonIMDb: 6,6 Rotten Tomatoes: %29 Yönetmen: Espen Sandberg, Joachim RønningOyuncular: Johnny Depp, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Javier Bardemİzlenme sayısı: 1.529.857?Fragman:Neden İzlenmeli?Karayip Korsanları serisinin son filmi olan Salazar'ın İntikamı, ülkemizde fazlasıyla rağbet görmüştü. Zira tüm seri Johnny Depp'in usta oyunculuğu sayesinde beğeni toplamıştı. Bu filmde Kaptan Jack'in Şeytan Üçgeni'nden kaçan Kaptan Salazar ile olan macerasını izliyoruz.10. Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies)Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2014Tür: Macera, FantastikIMDb: 7,4 Rotten Tomatoes: %59 Yönetmen: Peter JacksonOyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Elijah Wood, Ian Holm, Cate Blanchettİzlenme sayısı: 1.647.727?Fragman:Neden İzlenmeli?Efsane Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı niteliğinde olan Hobbit üçlemesi, ülkemizde tıpkı Yüzüklerin Efendisi gibi sevildi ancak dünya geneli için aynı şeyi söylemeyiz. Film herkes tarafından çok beğenilmedi. Görsel efektleri biraz göze sırıtsa da muazzam kalitede. Filmde Bilbo ve arkadaşlarının Yalnız Dağ'ı karanlıktan koruyuşunu izliyoruz.9. Truva (Troy)Vizyon Tarihi: 14 Mayıs 2004Tür: Tarihi, SavaşIMDb: 7,2 Rotten Tomatoes: %54 Yönetmen: Wolfgang PetersenOyuncular: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Beanİzlenme sayısı: 1.692.458?Fragman:Neden İzlenmeli?Homeros'un Truva efsanesi, Brad Pitt ve Eric Bana gibi bir jönler ile buluşunca tadına doyum olmuyor. Film eski olduğu için görsel efektler zayıf kalıyor ancak oyunculuklar bunu tamamlıyor diyebiliriz. Bu arada bu filmde kullanılan Truva Atı, Çanakkale'ye hediye edildi. Dileyenler kenti ziyaret ettiklerinde, sahil boyunda çıkacakları bir yürüyüş sırasında görebilirler.8. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring)Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2001Tür: Macera, Fantastik, AksiyonIMDb: 8,8 Rotten Tomatoes: %91 Yönetmen: Peter JacksonOyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Bean, Cate Blanchettİzlenme sayısı: 1.759.705?Fragman:Neden İzlenmeli?Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi, sinemanın fantastik dünyalara olan ilgisinin nedeni bu filmdir. Yüzük Kardeşliği filminde Frodo ve Sam'in, Orta Dünya'yı Saruman'dan korumak için yüzüğü yok etmeye gitmelerini izliyoruz. Bu macera hem onları hem bizi, soluksuz bir hayranlığa doğru sürüklüyor.7. Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift)Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2012Tür: Animasyon, 3BIMDb: 6,6 Rotten Tomatoes: %37 Yönetmen: Mike Thurmeier, Steve MartinoSeslendirme: Yekta Kopanİzlenme sayısı: 1.883.004?Fragman:Neden İzlenmeli?Buz Devri serisinin son filmi Kıtalar Ayrılıyor, ilk filmden tanıdığımız ana kadro olan Diego, Sid ve Manny'nin kıtaların ayrılması sebebiyle maruz kaldıkları durumları ve maceraları anlatıyor. Film komedi boyutuyla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor.6. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018Tür: Macera, AksiyonIMDb: 8,5 Rotten Tomatoes: %85 Yönetmen: Anthony Russo, Joe RussoOyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johanson, Josh Brolinİzlenme sayısı: 1.909.967?Fragman:Neden İzlenmeli?Tabii ki listede Avengers filmi olmazsa olmazdı. Maalesef solo filmlerin hiçbiri Türkiye'de en çok izlenen 100 film sıralamasına giremedi, ancak herkesin bir arada bulunduğu son iki Avengers filmi de listede. Bu filmde bugüne kadar çekilmiş olan Marvel filmlerindeki neredeyse bütün karakterlerin bir araya gelişini görüyoruz. Film hikâye, senaryo, oyunculuk ve görsel efekt bakımından efsane denebilecek nitelikte.5. Avengers: EndgameVizyon Tarihi: 25 Nisan 2019Tür: Macera, AksiyonIMDb: 8,8 Rotten Tomatoes: 95% Yönetmen: Anthony Russo, Joe RussoOyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johanson, Jeremy Renner, Josh Brolinİzlenme sayısı: 2.437.293?Fragman:Neden İzlenmeli?Az önce bahsettiğimiz Sonsuzluk Savaşı'nın devam filmi olan Endgame, yine bütün Marvel karakterlerini bir arada gördüğümüz oldukça nitelikli bir film. Film 'fan service' (hayranların beğeneceği içerik) dediğimiz olayın tam olarak hakkını vermiş diyebiliriz. Yani estetik kaygıdan ziyade filmin hayranları düşünülmüş. Eğer önceki filmleri izlediyseniz, bu filmde bir sürü ilgi çekici gönderme de bulunuyor.4. AvatarVizyon Tarihi: 18 Aralık 2009Tür: Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon, 3BIMDb: 7,8 Rotten Tomatoes: %82 Yönetmen: James CameronOyuncular: Zoe Saldana, Sam Worthingon, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguezİzlenme sayısı: 2.482.991?Fragman:Neden İzlenmeli?Sinema tarihinin şu an için en çok gişe yapan filmi Avatar, 3 boyutlu yapısıyla izleyicileri fazlasıyla büyülemeyi başarmıştı. Film ABD'de 749 milyar dolar, dünya genelinde ise 2,5 milyar dolar gişe geliri elde etti. Avatar, eski bir askerin kendi bir uzaylı gezegeninde bulmasının ardından yaşanan olayları anlatıyor.3. Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2017Tür: AksiyonIMDb: 6,7 Rotten Tomatoes: %67 Yönetmen: F. Gary GrayOyuncular: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacrisİzlenme sayısı: 2.656.286?Fragman:Neden İzlenmeli?Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, kadroya Charlize Theron ve Helen Mirren'ın de eklenmesiyle ekibin en zorlu görevine odaklanıyor. Azılı bir suçlu olan Cipher'ın etkisine kapılıp ekibe katılan Dom'u, Hobbs ve Letty liderliğindeki ekip durdurmaya çalışıyorlar. Hız ve öfke hiç dinmiyor.2. Titanik (Titanic)Vizyon Tarihi: 20 Şubat 1998Tür: Macera, Aşk, DramIMDb: 7,8 Rotten Tomatoes: %89 Yönetmen: James CameronOyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winsletİzlenme sayısı: 2.943.123?Fragman:Neden İzlenmeli?Yine kült bir filmle karşınızdayız. 90'lı yıllara damgasını vurmuş olan ve DiCaprio'yu bugünkü şöhretine kavuşturmuş olan efsane Titanic, tekrar tekrar izleseniz bile bıkmayacağınız bir film. Filmde Rose ve Jack'in Titanic faciasında süregelen aşk hikâyesini izliyoruz.1. Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7)Vizyon Tarihi: 03 Nisan 2015Tür: AksiyonIMDb: 7,2 Rotten Tomatoes: %81 Yönetmen: James WanOyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson, Tony Jaa, Michelle Rodriguezİzlenme sayısı: 2.961.089?Fragman:Neden İzlenmeli?Sonunda geldik Türkiye'nin en fazla izlenme sayısına sahip yabancı filmine. Paul Walker'ın trafik kazasında vefat etmesinin ardından vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, dünya çapında büyük bir hüzne ve beğeniye sahip olmuştu. Filmin çekimlerinin yarısında vefat eden Paul Walker'ın yerine CGI desteğiyle birlikte kardeşi oynamıştı. Filmde Dom ve Brian'ın ekibinin af ile birlikte ABD'ye geri dönmesinin ardından yaşanan olayları izliyoruz.Herkese iyi seyirler!