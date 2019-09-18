Son Dakika Haberleri: Türkiye'de tutuklu bulunan Metin Topuz'un avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye'de tutuklu bulunan Metin Topuz'un avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu

1 saat önce

Askeri ve siyasi casusluk yaptığı ve Gülen Cemaati'ne üye olduğu gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un avukatlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi

Türkiye'de tutuklu bulunan Metin Topuz'un avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu, System.String[]

Askeri ve siyasi casusluk yaptığı ve Gülen Cemaati'ne üye olduğu gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un avukatlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.


Reuters Haber Ajansı'nın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Topuz'un duruşmasına bir gün kala söz konusu başvurunun kabul edildiği ifade ediliyor. Topuz'un avukatları şubat ayında Yargıtay'a giderek, vekillerinin tutukluluk haline itiraz etmiş, ancak bu itiraz kabul edilmemişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Adnan Oktar'ın savunması: Dekolteli hanımların da Müslüman olduğunu göstermek istiyordum Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de tutuklu bulunan Metin Topuz'un avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]