Türkiye'de tutuklu bulunan Metin Topuz'un avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu

Askeri ve siyasi casusluk yaptığı ve Gülen Cemaati'ne üye olduğu gerekçesiyle yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un avukatlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.



Reuters Haber Ajansı'nın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Topuz'un duruşmasına bir gün kala söz konusu başvurunun kabul edildiği ifade ediliyor. Topuz'un avukatları şubat ayında Yargıtay'a giderek, vekillerinin tutukluluk haline itiraz etmiş, ancak bu itiraz kabul edilmemişti.