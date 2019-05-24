Türkiye'de tutuklu hakim ve savcı yakınlarının mektupları 12 dile çevrildi
7 saat önce
"Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupa Hakimleri" (MEDEL) Türkiye'de darbe girişiminin hemen ardından toplu şekilde ihraç edilen veya tutuklanan hakim ve savcıların yakınları tarafından kendilerine gönderilen mektupları 12 dile çevirerek gün ışığına çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:08
"Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupa
Hakimleri" (MEDEL) Türkiye
'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından toplu şekilde ihraç edilen veya tutuklanan hakim ve savcıların yakınları tarafından kendilerine gönderilen mektupları 12 dile çevirerek gün ışığına çıkardı. Mektuplar Avrupa genelinde mahkeme ve adliyelerde sergilenecek.
MEDEL Türkiye'deki yargı bağımsızlığı konusunda endişelerini internet siteleri üzerinden yayınladıkları bir yazılı açıklama ile duyurdu.
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