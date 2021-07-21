Türkiye'de üretildi Londra Bal Ödüllerinde altın madalya aldı

Uluslararası bal üreticilerinin ödül aldığı ve yüzlerce bal çeşidinin yarıştığı Londra Bal Ödülleri 2021'de BEE'O Ham Kestane Balı kalite kategorsinde altın madalyaya layık görüldü.

Her yıl düzenlenen Londra Bal Ödülleri'nde bu yıl da ödüller sahiplerini buldu. Anadolu'nun doğal arı ürünleri ve ekosisteme katkılarıyla bilinen BEE'O Propolis, yarışmada kalite alanında altın madalya aldı. Katkı maddesi, koruyucu madde, gluten, GDO, ilave şeker veya ilave yağ içermeyen Ham Kestane Balı, Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile iyi arıcılık uygulamaları prensiplerine dayanarak üretiliyor.

"Anadolu arı ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz."

BEE'O Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı firma olarak, Sözleşmeli arıcılık modeli ile hem ekonomiye hem de doğaya katkıda bulunduklarını belirterek " Londra Bal Ödüllerinden gelen bu ödül bizi çok gururlandırdı. Şirketimizin kuruluşundan itibaren her gün zengin Anadolu coğrafyasından çıkan arı ürünlerinin kalitesini göstermek ve bilinirliğini artırmak için aşkla çalışıyoruz. Aldığımız ulusal ve uluslararası ödüller bizi hep bir adım ileri taşıyor, motivasyonumuz oluyor. 2019 Londra Bal Ödülleri'nde Muğla'nın Marmaris Bölgesi'nde ürettiğimiz ham çam balımızla altın madalya kazanmıştık. 2020 Londra Bal Ödülleri'nde başarımızı Yayla Çiçek Balımız ile altın madalya alarak başarımızı devam ettirdik. Bu yıl ise Ham Kestane Balımız ile altın madalya aldık, çok gururlu ve mutluyuz. Katıldığımız global yarışmalarda layık görüldüğümüz ödüller ile hem markamızın bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz hem de Anadolu ürünlerinin kalitesini dünyaya tanıtmak istiyoruz " dedi. - ANTALYA