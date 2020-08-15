Türkiye'de üretilen 1.5 milyon ton sütün yüzde 10'u Van bölgesinden - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) son verilerine göre, Türkiye'nin koyun sütü üretiminde dünya birincisi olduğunu, keçi sütü üretiminde ise 6'ncı sırada yer aldığını bildirirken, üretilen 1,5 milyon ton koyun sütünün yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün Van'da elde edildiği belirtildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hedeflerinin küçükbaş hayvan sayısında da dünya birinciliği olduğunu söyledi.

Kırsal bölgelerde geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayanların bahar aylarıyla birlikte başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı sürerken, koyun ve keçi sütü üretimi de en yoğun günlerini yaşıyor. Bu alanda çalışıp, çaba sarf edenler ise ülke ekonomisine büyük katlılar sağlıyor. Gösterilen bu yoğun çabaların sonucunda da Türkiye'nin 1 milyon 446 bin ton koyun sütü üretimi ile dünya birincisi olduğu belirtiliyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) son verilerine göre, Türkiye'nin koyun sütü üretiminde dünya birincisi, keçi sütü üretiminde de 6'ncı sırada yer aldığını söyledi. Çelik, Van ve çevresinin bu üretimdeki katkısının ise yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, "TÜDKİYEB olarak sadece1,5 milyon ton koyun sütü üretimiyle Avrupa değil, dünya şampiyonu olmanın da haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'daki birincilikteki yerimizi hep koruduk. Tabii ki hedef küçükbaş hayvan sayısında da dünya şampiyonu olmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda her nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşmayı ve dünya birinciliğine yerleşmeyi kendimize hedef olarak koyduk. Son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış gösterdik. Küçükbaş hayvan sayımız 2020'de 2019'a göre, 49 milyondan 55 milyona yükseldi. Bu 55 milyona çıkması ile birlikte biz Avrupa'da küçükbaş hayvan sayısında birincilikteki yerimizi koruduk. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu arada yetiştiricilerimize teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Pandemiye aldırış etmediler. Yılmadılar, yorulmadılar ve üretime devam ettiler" dedi. Van'ın Erciş İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 500 nüfusu olan Kırkpınar mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan 150 aile, günlük 1 ton süt üreterek ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 9 çocuk, 14 torun sahibi Naci Yıldız (60), yaptıkları işten mutluluk duyduklarını anlattı. Yıldız, "Köyümüzde yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan var. Koyunlarımızı her gün saat 14.00'te meraya götürüyoruz, ertesi gün saat 11.00'de meradan köye getiriyoruz. Koyunlarımızı burada ahırlara alıp sağıma başlıyoruz. Bu sağımlardan günlük yaklaşık 1 ton süt elde ediyoruz. Sadece sütünden değil, etinden, yününden ve gübresinde de faydalanıp, ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Çoğu zaman koyunlardan sağdığımız sütten peynir üretip, ilçe merkezinde bulunan peynir pazarına götürüp satışa sunuyoruz" diye konuştu.