Türkiye'de üretilen araçlar 170 ülkenin sokaklarında
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Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.
Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:30
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