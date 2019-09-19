Son Dakika Haberleri: Türkiye'de üretilen araçlar 170 ülkenin sokaklarında
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Türkiye'de üretilen araçlar 170 ülkenin sokaklarında

7 dakika önce

Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.

Türkiye'de üretilen araçlar 170 ülkenin sokaklarında, System.String[]

Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihraç edilirken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:30 
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