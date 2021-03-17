Türkiye'de üretilen ayakkabılar Gaziantep'te kurulan merkezde test edilecek

Türkiye'de her 5 ayakkabıdan 1'inin üretildiği Gaziantep'te hizmet veren ayakkabı test laboratuvarı, birçok ilden gelen ayakkabıların satış öncesi testlerini yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül ve beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen ve 200 metrekare alanda kurulan ayakkabı test laboratuvarını ziyaret etti.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Gül ve beraberindekilerine laboratuvar ve test işlemleriyle ilgili bilgi aktardı.

Vali Gül, ziyarette yaptığı açıklamada, ayakkabı test laboratuvarını önemli bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin birçok kentinden test için laboratuvara ayakkabı gönderildiğini anlatan Gül, "Burası akredite olan bir laboratuvarımız. Testlerin hemen hemen tamamı burada yapılıyor. Eksik birkaç konu var, o da en kısa zamanda yıl içinde tamamlanacak. Laboratuvar sektör için çok önemli bir kazanım." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise buranın Türkiye'nin en büyük ikinci test merkezi olduğunu dile getirdi.

Kentte 1200 ayakkabı imalatçısının bulunduğunu aktaran İnce, "Türkiye'de ayakkabı ihracatı düşerken Gaziantep, salgında ayakkabı ve terlik sektöründeki ihracatını artırdı. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Dolayısıyla bizlerin bu laboratuvara ihtiyacı var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Laboratuvar ile fiziksel ve kimyasal testler için ürünlerini İstanbul'a gönderen kentteki 1200 civarındaki ayakkabı ve terlik üreticisi, test işlemlerini daha az maliyetle burada yapabilecek.