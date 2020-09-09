Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi - Son Dakika

Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 99 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi, System.String[]

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 99 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, başta Bursa'nın Karacabey Ovası olmak üzere Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçaların 8 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,37 artış görüldü.

Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı.

Türkiye'den en fazla salça ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 8 ayına nazaran yüzde 9 gerilemesine rağmen 59 milyon 94 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Irak'a 8 ayda yapılan ihracat toplam dış satımın yüzde 63,35'ini oluşturdu.

İhracatta ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda yüzde 162 artış yaşandı. Almanya'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde yapılan 3 milyon 552 bin dolarlık ihracat, bu senenin aynı döneminde 9 milyon 315 bin dolar oldu.

Sektörün önemli pazarlarından Japonya'ya ihracat da yüzde 11,34 artışla 3 milyon 620 bin dolardan, 4 milyon 30 bin dolara yükseldi.

Suudi Arabistan'a yüzde 174, Hollanda'ya yüzde 328 artış

Yılın 8 ayında önemli ihracat artışı görülen ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 yükselişle 1 milyon 390 bin dolardan, 3 milyon 813 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 268 bin dolarlık ürün gönderilen Hollanda'ya yapılan dış satım ise yüzde 328 artarak 1 milyon 148 bin dolara ulaştı.

Bu arada, yılın 8 ayında ABD'ye 1 milyon 873 bin, İsveç'e 1 milyon 416 bin, Libya'ya 1 milyon 201 bin, Suriye'ye 1 milyon 25 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Ağustos, Domates, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 2 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek intihar etti Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu         
14:17
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada! 33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada!         
10:24
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 17:24:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei