Türkiye'de üretilen ilk stent greft olan Atlas Avrupa akreditasyonunu aldı - Son Dakika

Türkiye'de üretilen ilk stent greft olan Atlas, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa pazarına da açılıyor.

RD Global açıklamasına göre, yıllar içinde sağlanan teknolojik gelişmeler, günümüzde yaygın olarak kullanılan endovasküler stent greft uygulamalarına olanak tanıdı. İlk olarak 1994'de ABD'de gerçekleştirilen uygulama ile tıp camiasına büyük umutlar veren ve dünyada sayılı ülkeler tarafından üretilen ürün, uluslararası medikal cihaz şirketi RD Global- INVAMED tarafından Türkiye'de üretildi ve CE Sertifikasını aldı. Atlas Stent Greft şimdi Avrupa ile buluşmaya hazırlanıyor.

Açık veya kapalı anevrizmaların tedavisinde kullanılan bu stent greft ürünleri, özel tasarıma sahip bir stent materyali üzerine karbon teknolojisi kullanılarak tamamen biyouyumlu PTFE teflon kaplaması ile oluşturularak anevrizma ve damar yaralanmalarını tedavi ediyor.

Özellikle bacak damarları, karın damarları ve aortik damarlarda kullanılan bu greftler, cerrahi tedaviye alternatif bir yöntem olarak protezin uygun yüzeysel bir damardan girilerek hastalıklı damar bölgesine yerleştirilmesi ile anevrizmanın tedavi edilmesini sağlıyor. Yerleştirildiği damarın içinde damar duvarlarını stent-greftin oluşturduğu yeni bir damar açıklığı meydana getirerek, hayatı riski olan hastaların tedavisinde başarılı sonuçlar veriyor.

Stent greft ürünleri, Türkiye merkezli uluslararası medikal cihaz şirketi RD Global- INVAMED tarafından üretilmeye başlandı, yetkili otoritelerin de onayı üzerine alınan CE sertifikası ile Avrupa ve Türkiye ile buluşuyor.

"Stent greft pazarı hacminin 5 yıl içinde 4,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RD Global-INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, şunları kaydetti:

"Medtech verilerine göre, halihazırda Amerikalı 2 tıbbi cihaz şirketi tarafından yüzde 65'lik pazar payı ile domine edilen uluslararası stent greft pazarı hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde 4,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tarihsel olarak, dünya genelinde her yıl 270 binden fazla stent greftleme prosedürü gerçekleştirilirken, cerrahi greftleme prosedürleri 320 bini aşıyor. 2026 yılına kadar ise bu prosedürlerin toplam sayısın 800 bini aşacağı öngörülüyor. Bir başka deyişle, global stent greft pazarının 2026 yılına kadar yüzde 7 büyüme ile en hızlı büyüyen ürün segmenti olması tahmin ediliyor. İşte şimdi bu ürün Türkiye'de üretilmeye başladı. Global pazarın yüzde 65'ini domine eden şirketlerin Amerika merkezli şirketler olduğu ve pazardaki diğer şirketlerin de az sayıda Avrupa ülkesi olduğu göz önüne alındığında, stent greft ürünlerinin RD Global-INVAMED önderliğinde Türkiye'de üretilmeye başlanmasıyla birlikte, dünya stent greft pazarında ciddi dalgalanmalar olacağını öngörüyoruz. Atlas markalı stent greft ürünlerinin öncelikle Avrupa ile buluşması akabinde pazar paylarındaki dengeleri değiştireceğimize inanıyoruz."