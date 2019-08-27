Son Dakika Haberleri: Türkiye'de üretilen lüks yat Singapur'a satıldı
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Türkiye'de üretilen lüks yat Singapur'a satıldı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'den Singapur'a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı'ndaki nakliye gemisine yüklendi.

Türkiye'de üretilen lüks yat Singapur'a satıldı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'den Singapur'a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı'ndaki nakliye gemisine yüklendi.


Bursa'da üretilerek Singapur'a satılan 13.5 metre uzunluğunda, 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı'nda nakliye gemisine yüklendi. Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı. Limanda bir beşik üzerine alınan lüks yat daha sonra Singapur'a gönderilmek üzere gemiye yüklenerek uzman bir ekip tarafından sabitlendikten sonra yola çıkarıldı. - KOCAELİ

Singapur, Yarımca, Kocaeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:11 Kaynak: İHA
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