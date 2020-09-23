Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 87 ülkede yollarda - Son Dakika

Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 87 ülkede yollarda

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 87 ülkeye 916 milyon 533 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 87 ülkede yollarda, System.String[]

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 87 ülkeye 916 milyon 533 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, Avrupa ülkelerinin başı çektiği 8 aylık ihracatta Çekya, Rusya ve Meksika'ya dış satımlarda ciddi artışlar görüldü.

Ocak-ağustos döneminde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya 154 milyon 782 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

İkinci sıradaki Almanya'ya 147 milyon 109 bin dolar, üçüncü İtalya'ya ise 89 milyon 617 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

Dış satımın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı bu dönemde, dördüncü basamaktaki Fas'a ihracatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,79 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 27 milyon 876 bin dolardan 35 milyon 623 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri İngiltere'ye 33 milyon 623 bin dolar, Norveç'e de 29 milyon 769 bin dolarlık ürün satışına imza attı.

Çekya'ya yüzde 112, Rusya'ya yüzde 376, Meksika'ya yüzde 244 artış

Otomotiv üreticilerinin Avrupa pazarlarından Çekya'ya ihracatındaki yükseliş de dikkati çekti. Bu ülkeye dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 112 artışla 12 milyon 385 bin dolardan, 26 milyon 259 bin dolara çıktı.

Rusya'ya ihracat ise yüzde 376,11 artışla 4 milyon 912 bin dolardan, 23 milyon 386 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü son dönemde gelişen pazarlardan Meksika'ya dış satımını ise yüzde 244,32 artırdı. Geçen yılın ilk 8 ayında 4 milyon 429 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilen Meksika'ya, Ocak-Ağustos 2020'deki ihracat 15 milyon 250 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri ayrıca Polonya, Avusturya, İspanya, Sırbistan, İsrail ve Macaristan'a yirmişer milyon doların; Belçika, Hırvatistan, İsveç, Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan'a da onar milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

Ağustos, Türkiye, Minibüs, Otobüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 87 ülkede yollarda - Son Dakika Ekonomi

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