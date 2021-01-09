Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili - Son Dakika

Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili

09.01.2021 09:36
Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili, System.String[]

Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, Türkiye'de ürettikleri tıbbi mantar (reishi) ile vatandaşın sağlığına 8 kat daha etkili katkı sağlayacaklarını söyledi.

Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, Türkiye'de ürettikleri tıbbi mantar (reishi) ile vatandaşın sağlığına 8 kat daha etkili katkı sağlayacaklarını söyledi.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Ar-Ge laboratuarında geliştirilen tamamen yerli ganoderma lucidum (reishi mantarı), DÜGETAM Tıbbi Mantar Üretim Tesisinde çoğaltılarak pilot üretimine başlandı. Üretim tamamen organik olarak gerçekleştiriliyor. Üretim sürecinin hiçbir aşamasında sentetik madde kullanılmıyor.

Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, "Ekim 2020 tarihinde ilk hasat yapılmıştır. Üniversitemiz ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında sözleşmeli firma olarak ve reishi üretiminde üniversite ile beraber proje ve çalışmalarına başlandı. Türkiye'de pazarlamaya başladığımız fonksiyonel gıda ürünlerinin tamamında Düzce'de üretilen mantarı kullanmaktayız. Ganoderma lucidum ham madde temininde dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. Ancak, yerli üretim şu an tüketimi karşılamamaktadır. Türkiye adına bu tarz kıymetli ham maddelerin üretiminin arkasındayız. Üreticileri teşvik için ellimizden geleni yapacağız" dedi.

Sanayi ve üniversite iş birliği kapsamında hasat edilen ilk ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için en başından beri Getat Merkezi ve Düzce Üniversitesi ile yakın temasta olduklarını belirten Sağlam, "Ocak 2019 yılında da tıbbi mantarlar çalıştayına sponsor olarak bu kararlılığı kanıtladık. Türkiye'nin dört bir yanından katılan bilim adamları ile tıbbi mantar üretimi üzerine yapılan çalıştayın da bu üretim çalışmalarının teorik açıklarını kapattığını düşünüyoruz. Şirketimiz olarak yine Düzce Üniversitesi laboratuarlarında yaptırdığımız analizlere göre desteklediğimiz ve temin ettiğimiz reishi mantarı, yurt dışından ithal edilen muadillerine göre yaklaşık 8 kat daha kaliteli olduğu sonucuna varılmıştır. DÜGETAM Tıbbi Mantar Ar-Ge laboratuarı ve üretim tesisinde yapılan Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında Türkiye'de ilk ve öncü çalışmalar olmaya adayıdır. Uzakdoğu ve Avrupa'da GETAT uygulamalarında önemli bir yere sahip olan tıbbi mantarlar oldukça değerlidir. Özellikle gıda takviyelerinde ham madde olarak kullanılan katma değeri yüksek tıbbi mantarlar başta Malezya olmak üzere yurt dışından ithal edilmektedir. Düzce Üniversitesi Getat Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucu sanayicinin tohumdan üretime tamamen yerli üretim ürünle buluşturulmasının gurur vericidir" şeklinde konuştu.

Yerli ve milli üretime her aşamada verdikleri desteğin doğru bir karar olduğunu ifade eden Sağlam, "Bu sonuçla Türkiye'de ithalatın önünü keserek cari açığı azaltmaya yardımcı olurken, daha kaliteli ham maddeye sahip olan ürünlerimiz ile daha kaliteli, yerli ve milli ürünleri halkımızla buluşturacağımız anlamına geliyor. Şirketimiz en başından beri düstur edindiği bilimsellikten ayrılmayarak, bütün ürünlerini bilimin ışığında geliştirmeye ve halkımızın sağlığını korumaya odaklanmıştır" dedi. - BURSA

Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili
Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili
Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili
Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili

Düzce Üniversitesi, Yönetim Kurulu, Türkiye, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili - Son Dakika Ekonomi


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