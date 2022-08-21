ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ağustos 2022

21.08.2022 10:52
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ağustos 2022

Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin enerji ve besin değerlerine tek noktadan ulaşılabilecekTarım ve Orman Bakanlığının sağlıklı beslenmeye katkı için hazırladığı "TürKopm" internet sitesinden, ülkede üretilip tüketime sunulan, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlere ait...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin enerji ve besin değerlerine tek noktadan ulaşılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının sağlıklı beslenmeye katkı için hazırladığı "TürKopm" internet sitesinden, ülkede üretilip tüketime sunulan, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlere ait çeşitli bilgiler veriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Halkın gıda konusunda sağlığını en üst seviyede korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Milli teknolojiler "akıllı şehir" Samsun'daki TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

Samsun'a "akıllı şehir" çözümleri kazandıran ASELSAN, TEMSA ile ürettiği 15 elektrikli otobüsle 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerindeki TEKNOFEST'in ulaşımına katkı sağlayacak

ASELSAN, insansız hava sistemlerinden sivil teknolojilere, silahtan haberleşme sistemlerine kadar 50'yi aşkın milli ürün ve sistemini etkinlikte sergileyecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin de kahramanı

Bölgede görevli Türk askeri bir taraftan ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve sağlık gereksinimlerini karşılarken bir taraftan da terör örgütünün geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı bölge halkını bilinçlendiriyor, öğrenci ve öğretmenlere alınması gereken önlemleri anlatıyor

Türk askerinin mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye aldığı engelli Mahmut Casem'in oğlu Mustafa Casem:

"Mehmetçiğin ne kadar yardımsever olduğunu bildiğim için gidip kapılarını çaldım. Babamın sağlık durumunu ve benim maddi imkansızlıklarımı anlattım, bir haftada sesime kulak verdiler"

(Eşref Musa/TEL ABYAD) (Görüntülü/Fotoğraflı)

4- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, vergi dilimlerinde işçiler lehine düzenleme istedi:

"İşçiler ücretleri üzerinden adaletli olmayan bir vergilendirmeyle karşı karşıyalar. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmalı"

"16 milyon çalışan, aileleriyle birlikte yaklaşık 50 milyon kişi, hükümetten bu konuda da vergi kolaylıkları bekliyor"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ağustos 2022 - Son Dakika
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