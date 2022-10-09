Türkiye'de üretilen tütünde 120 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, tütünde 120 bin ton rekolte beklendiğini belirterek, "Geçen yıl 80 bin ton tütün elde etmiştik. Yağışlardan dolayı bu yıl verimli geçti. Geçen yıl 48 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ettik, bu yıl hedefimiz 60 bin ton ihracat." dedi.

Muş'un Sungu beldesindeki tütün tarlalarını gezerek, çiftçilerle görüşen Solgun, AA muhabirine, bu yıl 26 ilde, 113 ilçede, 2 bin 301 köy ve mahallede yaklaşık 82 bin üretici ailenin 120 bin ton tütün üretim sözleşmesi imzalandığını söyledi.

Birçok yabancı şirketle yeni sözleşme imzaladıklarını ifade eden Solgun, üreticilerin daha çok kazanması ve daha fazla üretmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Solgun, daha fazla ihracat yapacaklarını ve ithalatı azaltacaklarını dile getirerek, "Bu yıl ülkemizde 120 bin ton tütün üretimi hedefliyoruz. Geçen yıl 80 bin ton tütün elde etmiştik. Yağışlardan dolayı bu yıl verimli geçti. Geçen yıl 48 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ettik, bu yıl hedefimiz 60 bin ton ihracat. Bugüne kadar çok güzel ve sağlıklı bir şekilde kırımlarımızı yaptık. Birçok ilimizde tütün alımlarımız başlayacak. Temennimiz ithalatı azaltmak." ifadelerini kullandı.

Solgun, yaklaşık 15 gündür bölge illerini ziyaret ettiklerini ifade ederek, hasadın verimli bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

"ABD'ye Virjinya tütünü ihraç edeceğiz"

Muş'ta 4 bin hektar alanda bu yıl tütün üretildiğini anlatan Solgun, kentte 9 tütün çeşidinde deneme üretim yaptıklarını, hangisinin alıcısı fazla ise çiftçileri o ürüne yönlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Muş'ta "Virjinya tütünü" yetiştirmek için deneme üretim yaptıklarını belirten Solgun, şöyle dedi:

"Çok güzel verim elde ettik. ABD'ye bu yıl Muş, Bitlis ve Batman'dan Virjinya tütünü ihraç edeceğiz. Bu yıl ciddi bir yatırımcıyı Muş'a getirdik. İkinci yatırımcı da Osmaniye'de işletmesini kuracak. Yaptığımız uluslararası çalıştaylarla dünyanın gözünü ülkemize çevirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün makine aletleri hibe desteği sağladı. Ülkemizde hangi çiftçinin tütünü elde kalırsa bize ulaşabilir."

Sungu beldesinde Bayram Akın da 37 yıldır tütün ürettiklerini belirterek, bu yıl verim ve rekoltenin beklediklerinden iyi olduğunu söyledi.

6 dönüm alanda üretim yaptığını anlatan Akın, 2,5 ton ürün beklediğini ifade etti.