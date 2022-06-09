Türkiye'de uydu teknolojisi ne durumda?
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Türkiye'nin ilk ticari uydu şirketi Kontrolmatik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Füsun Sarp Nebil'e yorumladı.
Kaynak: DailyMotion.com
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