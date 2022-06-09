Türkiye'de uydu teknolojisi ne durumda? - Son Dakika
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Türkiye'de uydu teknolojisi ne durumda?

09.06.2022 09:43

Türkiye'de uydu teknolojisi ne durumda?

Türkiye'de uydu teknolojisi ne durumda?

Özel sektör bu alanda güçlü mü?

Uydu fırlatan firmalar nasıl hizmetler üretiyor?

Türkiye'nin ilk ticari uydu şirketi Kontrolmatik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Füsun Sarp Nebil'e yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de uydu teknolojisi ne durumda? - Son Dakika

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