Türkiye'de uygulanan Çin aşısının 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruma sağladığı tespit edildi - Son Dakika

Türkiye'de uygulanan Çin aşısının 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruma sağladığı tespit edildi

12.02.2021 07:54
Türkiye'de uygulanan Çin aşısının 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruma sağladığı tespit edildi, System.String[]

Türkiye'de uygulanan Çin aşısı CoronaVac'ın etkinliğine ilişkin saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre, koronavirüs aşısı 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruyucu etki gösteriyor. Sonuçlar büyük memnuniyet yaratırken, Türkiye'de 65 yaş üzerine yapılan aşı uygulamasının doğruluğunu gösterdi.

Türkiye'de uygulanmaya başlanan Çin menşeili "CoronaVac" adlı aşının, 60 yaş üstü kişilerdeki etkinliğine yönelik Faz 3 sonuçları saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlandı. Aşıda, 60 yaş üzeri kişilerin antikor düzeylerine bakılarak yüzde 98 koruyuculuk tespit edildi. İki gruba ayrılan kişilerin yarısına plasebo yani boş aşı uygulanırken, diğer yarısına inaktif koronavirüs aşısı uygulandı. Çalışmanın sonuçlarına göre aşı olanlarda önemli bir yan etki görülmezken, bazı kişilerde aşı bölgesinde ağrı, kızarıklık, hafif ateş ve baş ağrısı gibi hafif yan etkiler tespit edildi. Bu hafif yan etkiler 48 saat içinde tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden kayboldu.

"TÜRKİYE'DE 65 YAŞ ÜZERİNE AŞI UYGULAMASININ DOĞRULUĞUNU GÖSTERDİ"

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren son verilerin umut verici olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl "Zaten bugüne kadar Türkiye'de 2 milyon 730 bin dozdan fazla aşı uygulandı ve önemli yan etki görülmedi. Aşının şimdiye kadar 60 yaş üzeri kişilerdeki etkisi ile ilgili bilimsel yayın yoktu. Sadece, şirketten basın açıklamaları yapılmıştı. Lancet gibi saygın bir tıp dergisinde yayınlanan sonuçlara göre 60 yaş üzeri kişilerde, hatta 70 yaş üstündekilerde yüzde 98 gibi yüksek oranda koruyucu antikor oluştuğunun tespit edilmesi bizleri mutlu etti. Türkiye'de 65 yaş üzerine yapılan aşı uygulamasının doğruluğunu gösterdi. Bu nedenle, 65 yaş üstü büyüklerimizin mutlaka aşılanmasını öneririm" dedi.

"60 MİLYONU AŞILAMALIYIZ"

Birkaç hafta öncesinde Türkiye'deki vaka sayılarının 30 binlerden, 5 binli seviyelere indiğini de hatırlatan Prof.Dr. Kurugöl, "Son 2 haftadır vaka sayımız 6-8 bin bandına yükselmiş durumda. Bunun sebebi önlemlerdeki gevşemeden kaynaklı. Şu dönemde kapalı alanlarda çift maske ve 180 santimetre sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Dünyadaki genel rakamlara baktığımızda umutlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Örneğin 6 Ocak 2021'de 809 bin olarak tespit edilen dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı, son bir aydır önemli bir düşüş göstererek 7 Şubat'ta 361 bin olarak kaydedildi. En sevindirici rakamlar ise mutasyonlu virüsün kaynağı olan İngiltere ve Güney Afrika'dan geldi. Oradaki vaka sayılarının azalması bize şunu gösteriyor; mutasyon da olsa yeterli önlemleri alırsanız, vaka sayıları düşer. Aşıyla toplumun yüzde 70'inin bağışık olması lazım. Ülke açısından bakıldığında, insanlarımızın yüzde 70'i yani 60 milyon insanımızı aşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uygulanan Çin aşısının 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruma sağladığı tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Kurugöl, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de uygulanan Çin aşısının 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruma sağladığı tespit edildi - Son Dakika Dünya


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