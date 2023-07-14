Türkiye'de Uzun Yıllar Sıcaklık Rekoru Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Uzun Yıllar Sıcaklık Rekoru Bekleniyor

14.07.2023 13:03

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgasının uzun yıllar sıcaklık rekorunu kıracağını belirtti. Küresel ortalama sıcaklıkların artış gösterdiği temmuz ayında Türkiye'nin Akdeniz havzası, sıcaklıklardaki artışın en belirgin olduğu yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durumun insanlar, bitki ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olacak. Ayrıca sıcak hava, tarım ürünlerinin su ihtiyacını artırarak kavurucu etkilere neden olabilir ve yangınlara yol açabilir.

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, dünden beri etkili olan sıcak hava dalgasının, Türkiye'de "uzun yıllar sıcaklık rekoru" olarak kayıtlara geçmesini beklediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Tağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayının başında küresel ortalama sıcaklıkların insanlık tarihinde görülememiş biçimde artış gösterdiğini belirtti.

Bu yıl temmuz ayının küresel ortalama sıcaklıklara göre dünyanın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçmesinin beklendiğini aktaran Tağıl, şunları kaydetti:

"Küresel ortalama sıcaklıklardaki bu artışların dünyanın her yerinde aynı gerçekleşmesi beklenemez. Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz havzası ortalama sıcaklıklardaki artışın en belirgin olduğu yerlerden biri olarak dikkati çekmektedir. Ülkemizde bugünlerde başta insan olmak üzere coğrafi çevre üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilecek 7 gün süreceği tahmin edilen sıcak hava koşulları yaşanmaktadır. Bu 7 günlük süre içinde Türkiye'de uzun yıllar sıcaklık rekorları kırılacak. Bu duruma göre Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekorunun görüldüğü Cizre'de (49,1 derece) sıcaklığın 50 dereceyi bulup yeni bir rekor kıracağı tahmin edilmektedir. Nitekim 13 Temmuz itibariyle Cizre'de bu değer 44,5 derecedir."

Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinin yüksek basınçtan etkilendiğini aktaran Tağıl, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Güney ve Güneydoğu bölgelerinde ise Güney Asya'da muson alçak basınç sisteminden kaynaklanan hava kütlesi etkilidir. Bir yandan yüksek basınç koşullarının alçalıcı hareketi havanın ısınmasına neden olmakta, diğer taraftan Afrika kökenli sıcak havanın bölgeye sokulumu havanın sıcaklığını daha da arttırmaktadır. Bu yüksek basınç ülkemizle birlikte Fransa, İspanya, Hırvatistan ve Yunanistan'ı da etkilemektedir."

Sıcak havanın ekosisteme etkisi

Tağıl, ay sonuna kadar özellikle ülkenin Batı ve Güney bölgelerinde sıcak havanın devam edeceğini beklediklerini ifade etti.

Söz konusu sıcaklık artışlarının toplum üzerinde baskı oluşturduğu gibi birçok riske de neden olacağını aktaran Şermin Tağıl, şöyle devam etti:

"En büyük risk insan, bitki ve hayvanlar sağlığında olacaktır. Özellikle yaşlılar, bebekler, açık havada çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar sıcak dalgalarından en çok etkilenenler olacaktır. Özellikle kıyı bölgelerinde nem hissedilir sıcaklığı artıracak ve daha boğucu havaya neden olacaktır. Bunun için bu hassas gurupların dikkatli olması ve dış ortamda bulunmaması önemlidir. Ayrıca ani yükselen sıcaklıklar tarım ürünlerinde hem su ihtiyacını artıracak hem de kavurucu etkilere neden olabilecektir. Sıcak hava etkisini aza indirebilmek için çiftçilerin ara sulama yapmaları gerekecektir. Ülkemizde yanabilme özelliği yüksek olan kızılçam ormanlarının yaygın olduğu bir ekosisteme sahiptir. Sıcaklık artışı özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangınlara neden olabilir. Bunun için hazırlıklı olunması gerekmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Uzun Yıllar Sıcaklık Rekoru Bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Meksika'da bir kız çocuğu asansörde sıkışarak hayatını kaybetti
12:13 6 yaşındaki kız çocuğu, hastaneden taburcu edildiği sırada asansöre sıkışarak öldü
12:15 Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı
12:08 Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı
12:04 Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:56 Minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:50 Rusya Parlamentosu Cinsiyet Değişikliğini Yasakladı
11:47 Rusya'da cinsiyet değiştirmek yasaklandı! Karar öncesi ameliyat olanlara da kısıtlamalar geliyor
11:38 Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi
11:38 Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri sebebiyle dava açıldı! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 13:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Uzun Yıllar Sıcaklık Rekoru Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement