Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.Sağlığımız için bazı özgürlüklerden vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız, kalabalık ortamlara karışmayacağız"

(İHA)