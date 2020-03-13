Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.Sağlığımız için bazı özgürlüklerden vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız, kalabalık ortamlara karışmayacağız"
(İHA)
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