Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.

Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.Sağlığımız için bazı özgürlüklerden vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız, kalabalık ortamlara karışmayacağız"

(İHA)

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
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