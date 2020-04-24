Türkiye'de vaka sayısı dengelendi - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü korona virüs salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Açıklamada Türkiye'de vaka sayılarının dengelendiğine dikkat çekildi. Türkiye'de vaka sayısı dengeleniyor. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs salgınında son durumu değerlendirdi. Örgüt, Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını vaka sayılarının dengelenmeye başladığını belirtti. Açıklamada Türkiye'nin önlem almaya çok erken aşamalarda başladığı da ifade edildi.

(İHA)