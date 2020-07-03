Türkiye'de vaka sayısı en az illerden Gümüşhane'de tedbirlere uyuluyor - Son Dakika

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısının en az olduğu kentlerden olan Gümüşhane'de, 2 haftadır yeni vaka görülmedi. Kentte yaşayanların maske ve sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken, denetimler de sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının en az olduğu 5 kentten birinin de Gümüşhane olduğunu açıkladı. Gümüşhaneliler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı tedbirlere uyuyor, maske takarak sosyal mesafeye dikkat ediyor. Polis ve zabıta ekipleri de cadde ve sokaklar ile vatandaşların toplu bulunduğu pazar alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Gümüşhaneli Hasan Yıldız , kentte vaka sayılarının az olmasının sevindirici olduğunu belirterek "Geçtiğimiz aylarda gurbetçiler gelmişti, onlarda tedbirleri uyunca şehrimizde vaka sayısı azaldı. Bizde vatandaş olarak maske takmayanları uyarıyoruz. Özellikle toplu kullanım alanlarında maskelerin takılmasını istedik. Gümüşhane'mizde iki haftadır vaka görülmüyor. Çok güzel bir gelişme, inşallah kurallara uyulmaya devam ederiz. Rehavete kapılmamamız gerekiyor" diye konuştu.

?'HERKES KENDİ ÖNLEMİNİ ALMALI'

Haydar Şahin ise "Ben caddede dondurma satıyorum. Her gün caddeydim, polislerin ve zabıtaların insanları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardıklarını gördüm. Bu tedbirlerin işe yaradığını düşünüyorum. Kurallara uyulduğu için Gümüşhane'de iki haftadadır yeni vaka görülmedi" dedi.

Şahin Palancı da "Gümüşhane'de vatandaşlarımız duyarlı olduğu sürece yeni vaka görülmeyecektir. İnsanlar daha dikkatli olmalı, herkes kendi önemini almalıdır. Tedbirlere uyuldukça vakalar düşecektir" diye konuştu.