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Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan Afrika kökenliler İzmir'de buluştu - Son Dakika

Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan Afrika kökenliler İzmir'de buluştu

03.11.2021 11:01
Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan Afrika kökenliler İzmir'de buluştu

Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Anadolu ve Almanya'ya göçen ailelerin çocukları, ata kültürlerini yaşatmak ve dayanışma sağlamak üzere İzmir'de bir araya geldi.

Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Anadolu ve Almanya'ya göçen ailelerin çocukları, ata kültürlerini yaşatmak ve dayanışma sağlamak üzere İzmir'de bir araya geldi.

Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Almanya'da Afrika kökenli ailelerin iletişim ağı Joliba eV ve Alman Afro Genç Topluluğu (AYOCO) üyeleri, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Afacan Gençlik Evi'nde düzenlenen 5. Kültür Buluşması'nda kucaklaştı.

Almanya ve Türkiye'de yaşayan yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte sunum ve panellerin yanı sıra gezi ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Atalarından gelen ortak tarihi ve kültürel mirası paylaşarak dayanışma ortamı oluşturan Afrika kökenliler, 2019'daki buluşmada Afro-Türk ve Afro-Alman gençlerin birlikte hazırladığı "Biz Her Yerdeyiz" isimli rap şarkısını birlikte seslendirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Beyhan Türkkollu, kurdukları dernekle farklı coğrafyalara göç eden atalarının izlerini araştırdıklarını, bu kapsamda 2013'de Almanya'da düzenlenen bir panelde Afrika kökenli aileler ve çocukları için aktiviteler organize eden Joliba'nın başkanı Katharina Oguntoye ile tanıştığını söyledi.

Oguntaye ve Almanya'daki Afrika kökenlilerin Afro-Türkler'den haberdar olmadığını öğrendiklerini, aileler arasında bağlantı kurmak üzere 2015 yılında İzmir'de ilk kültür buluşmasını düzenlediklerini ifade eden Türkkolllu, pandemi süreci dışında her yıl İzmir'de bir araya geldiklerini aktardı.

Bu buluşmaların kendileri için çok duygusal geçtiğini, dilleri ve kültürleri farklı olsa da kökenleri aynı olan akrabaların kavuşmasını yaşadıklarını belirten Türkkollu, etkinliklerin unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri de yeniden canlandırdığına işaret etti.

Türkkollu, "Gelecek nesillere bu güzelliği, dostluğu, arkadaşlığı aktarmak istiyoruz. Kendi hikayelerimizi çocuklarımıza aktarıp nesiller boyunca devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kültür buluşmaları sayesinde Almanya'dan gelen dostlarının Anadolu kültürünü de tanıdığını vurgulayan Türkkollu, farklı etnik köken ve kültürlerin iç içe geçtiği Anadolu kültür mozaiğinin birçok misafiri şaşırttığına dikkati çekti.

AYOCO Başkanı Annette Kübler ise kültür buluşmaları sayesinde tek bir aile haline geldiklerini ifade ederek, "Bu bizim için çok önemli. Bu karşılaşma bizi çok mutlu ediyor ve bize çok şey katıyor. O yüzden mümkün oldukça her sene gelmeye çalışıyoruz." dedi.

"Kendimi güçlenmiş hissediyorum"

Kültür buluşmalarına her yıl katıldığını belirten üniversite öğrencisi Samra Ayala da Etiyopya kökenli baba ve Türk annesinin kurduğu ailenin iki çocuğundan biri olduğunu, Almanya'da Alice Salomon Üniversitesinde Sosyal Çalışmalar alanında eğitim aldığını belirtti.

Afro-Türkler ile tanışmanın hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Ayala, "Türkiye'de yaşayan Afrika kökenli insanlarla kendimi daha çok güçlenmiş olarak hissediyorum. Gerçek kimliğimi burada buldum diyebilirim." şeklinde konuştu.

Her yıl buluşmalara katılan 18 yaşındaki Layla Kübler de buradaki arkadaşlarını yıl boyu çok özlediğini, buluşmaların kendileri için heyecan kaynağı olduğunu söyledi.

Almanya, Türkiye, Afrika, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan Afrika kökenliler İzmir'de buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan Afrika kökenliler İzmir'de buluştu - Son Dakika
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