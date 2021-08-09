"Türkiye'de ve dünya da yangınla mücadelenin patent karnesi 9 bin 551 başvuru"

Dünyada etkisini devam ettiren orman yangınlarına karşı patent başvuruları da hız kazandı. Yangınla mücadele konusunda 2020 yılında 14 bin 90 başvuru yapılırken, 2021'in ilk sekiz ayında ise 9 bin 551 başvuru gerçekleşti. Türkiye'de ise bu rakam 447 olarak dikkat çekti.

Türkiye, tarihinin en büyük orman yangınlarına karşı bir sınav verirken, dünyada da tablo benzerlik gösteriyor. Türkiye başta olmak üzere ABD, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerin orman yangılarıyla mücadele ettiğini dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre yangınla mücadele alanında 447 patent başvurusunun yapıldığının altını çizdi. Bu patentlerin; çeşitli yangın söndürme bombaları, otomatik soğutma ve yangın söndürme sistemleri, yangın söndürme kapsülleri, yangın söndürme tüpü sistemleri gibi birçok alanı kapsadığını dile getiren Akbulut, "Bu keşiflerin faydalanılması hem yangının daha hızlı kontrol altına alınmasında etkili olurken hem de yangına müdahale eden ekiplerin zaman konusunda avantaj sağlamasına da katkıda bulunur" değerlendirmesinde bulundu.

"Yangınla mücadele alanında yapılan patent başvuruları artış trendinde"

Patent başvurularında çeşitli alt başlıkların yer aldığını kaydeden Akbulut, "Yangınla mücadele' alanında dünyada yayınlanmış olan yaklaşık 122 bin 555 patent başvurusunun bulunduğunu söyledi. Akbulut, "Bu alanda 2017 yılında 6 bin 324, 2018'de 9 bin 361, 2019'da 9 bin 579, 2020 yılında da 14 bin 90 başvuru yapılmış. 2021'in ilk 8 ayında ise 9 bin 551 başvuru ile geçen senenin geçileceği öngörülüyor" açıklamalarında bulundu.

Veriler ışığında yangınla mücadele alanında bilinç seviyesinin yükseldiğini ifade eden Akbulut, "Yangınlar bir yönden küresel ısınmanın da öne çıkmasını sağlayan başlıca etmenler arasında yer alıyor" dedi. Yangınla birlikte oluşan maddi kayıpların telafi edilebileceğinin altını çizen Akbulut, "Birçok canlı türü ve bölgedeki tarım alanlarımızın büyük bir kısmı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Diğer yandan yangın, yöresel zenginliklerimizde etkilemiş durumda. Başta Marmaris çam balı olmak üzere özellikle Muğla ilinde zeytinlik alanların yanmasıyla Milas zeytinyağı da yangından olumsuz yönde etkilenen coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında yer alıyor. Fethiye kaya inciri; Kavaklıdere cevizi gibi sadece o yöreye özgü ve o iklim koşullarında yetişen birçok coğrafi işaretli ürününde yangınla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu konuda farkındalık çalışmaları ne kadar artarsa yangınla mücadele ve orman yangınları konusunda da büyük bir adım atılmış olur" diye konuştu.

"Yangınla mücadelede başı Çin çekiyor"

Yangınla mücadele alanında yapılan patent başvurularında ise 61 bin 76 patent ile Çin'in başı çektiğini dile getiren Akbulut, "Çin'i sırasıyla; 23 bin 317 başvuru ile Japonya, 17 bin 342 başvuru ile Amerika, 8 bin 901 başvuru ile Güney Kore, 8 bin 860 başvuru ile Almanya, 5 bin 158 başvuru ile EPO, 4 bin 436 başvuru ile Rusya, 4 bin 337 başvuru ile Fransa, 4 bin 134 başvuru ile direk PCT ve 3 bin 739 başvuru ile İngiltere takip ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL