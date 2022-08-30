Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı

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Türkiye'de çay üretiminin yoğun olduğu Rize'den gelen ilginç fotoğraf, şaşkınlığa neden oldu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda markette çay rafında çay satışında sınırlama olduğu belirtilen bir yazı yer alıyor. Yazıda, çay çeşitleri satışının 1 adetle sınırlı olduğu ifade ediliyor.

"BİR PAKETTEN FAZLASI ALINAMIYOR"

Saymaz, fotoğraflara yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kaydetti: "Burası Rize'nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize'de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor"