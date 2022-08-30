Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı - Son Dakika
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Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı

30.08.2022 20:15

Türkiye'de ve dünyada çay üretiminin merkezlerinden biri olarak bilinen Rize'de alışveriş yapmak için marketlere giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. Market yöneticilerinin çay satışına sınırlama getirdiği görüldü.

Türkiye'de çay üretiminin yoğun olduğu Rize'den gelen ilginç fotoğraf, şaşkınlığa neden oldu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda markette çay rafında çay satışında sınırlama olduğu belirtilen bir yazı yer alıyor. Yazıda, çay çeşitleri satışının 1 adetle sınırlı olduğu ifade ediliyor.

"BİR PAKETTEN FAZLASI ALINAMIYOR"

Saymaz, fotoğraflara yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kaydetti: "Burası Rize'nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize'de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor"

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Türkiye, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı - Son Dakika
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