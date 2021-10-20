Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri - Son Dakika

Türkiye'nin gündemine oturan ve uzun süre konuşulan Palu davasında 3 tutuklu sanık tahliye edildi, KYK yurdu önünde toplanan bir grup öğrenciye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anında müdahale etti, gibi son dakika yaşanan olaylardan derlenen haberlereen güncel haliyle buradan erişebilirsiniz.

SÜLEYMAN SOYLU, İMAMOĞLU'NUN DA BULUNDUĞU SERGİYE TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da açılan "Hafıza Odası" sergisine tepki göstererek, "Ben merak ediyorum. Hafıza odasını açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü köyünde katledilenler, türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı?" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Kayapınar ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bölge ve kentteki muhtarların katıldığı programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı yayımlandı.

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KYK YURDU ÖNÜNDE TOPLANAN ÖĞRENCİLERE İMAMOĞLU MÜDAHALE ETTİ

İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler, yurt çevresindeki bıçaklı saldırıları ve yemek fiyatlarını gerekçe göstererek eylem yaptı. Öğrencilerin otobüs talepleriyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz" sözlerine yer verdi.

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PALU AİLESİ DAVASINDA 3 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Palu ailesi ve ailenin eniştesi Tuncer Ustael'e çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle 'Usül hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise bugün Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.