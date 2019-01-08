Türkiye'de Vergi Mükellefi Sayısı 11 Milyona Yaklaştı

Vergi türünde faal mükellef sayıları Toplam Toplam Değişim Değişim İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Aralık 2017 Aralık 2018 (Yüzde) Gelir Vergisi 1.877.128 1.920.586 43.458 2,3 502.353 136.089 131.904 85.169 83.033 Gelir Stopaj Vergisi 2.699.462 2.797.479 98.017 3,6 814.482 230.421 185.178 118.006 114.921 GMSİ 1.884.849 1.982.524 97.675 5,2 710.582 228.332 158.781 69.731 65.807 Basit Usulde Vergilendirilen GV 774.057 774.681 624 0,1 46.382 23.551 29.428 18.028 26.796 Kurumlar Vergisi 759.242 806.622 47.380 6,2 302.285 88.146 50.449 30.990 30.086 Katma Değer Vergisi 2.583.610 2.674.151 90.541 3,5 786.448 221.342 178.751 113.677 109.599 Toplam mükellef sayısı 10.578.348 10.956.043 377.695 3,6 3.162.532 927.881 734.491 435.601 430.242

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de, Aralık 2018 itibarıyla vergi mükellefi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 377 bin 695 (yüzde 3,6) kişi artarak 10 milyon 956 bin 43 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, 3 milyon 162 bin 532 mükellef sayısıyla ilk sırada yer aldı.AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de Aralık 2018 itibarıyla 1 milyon 920 bin 586 gelir, 2 milyon 797 bin 479 gelir stopaj, 1 milyon 982 bin 524 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 806 bin 622 kurumlar, 774 bin 681 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 674 bin 151 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı aralıkta, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla 377 bin 695 kişi artarak (yüzde 3,6) 10 milyon 956 bin 43'e yükseldi. Söz konusu mükellef sayısı Aralık 2017'de 10 milyon 578 bin 348 olarak belirlenmişti.Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 6,2 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 5,2 ile gayrimenkul sermaye iradı izledi. Buna göre, Aralık 2017 döneminde 759 bin 242 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen yılın aynı ayında 806 bin 622'ye ulaştı. GMSİ mükellef sayısı da 1 milyon 884 bin 849'dan 1 milyon 982 bin 524'e yükseldi.Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2017'de 1 milyon 877 bin 128 iken bu sayı geçen yılın aynı ayında yüzde 2,3 artışla 1 milyon 920 bin 586'ya çıktı. Bu dönemde gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 3,6, basit usul vergi mükellef sayısı yüzde 0,1, KDV mükellef sayısı yüzde 3,5 artış gösterdi.İstanbul mükellef sayısında birinciİller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532 ile İstanbul'da iken, bunun 502 bin 353'ü gelir vergisi, 302 bin 285'i kurumlar vergisi, 814 bin 482'si gelir stopaj vergisi, 710 bin 582'si GMSİ, 46 bin 382'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 786 bin 448'i KDV mükelleflerinden oluştu.Bu ili, 927 bin 881 mükellefle Ankara, 734 bin 491 mükellefle İzmir, 435 bin 601 mükellefle Bursa ve 430 bin 242 mükellefle Antalya takip etti.Öte yandan, yıl sonu itibarıyla 9 milyon 459 bin 401 vergi kimlik numarası verildi.Aralık 2018 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılım şöyle: