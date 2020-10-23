Türkiye'de veteriner hekimliği öğretiminin 178. yıl dönümü - Son Dakika

Türkiye'de veteriner hekimliği öğretiminin 178. yıl dönümü

23.10.2020 09:55
Türkiye'de veteriner hekimliği öğretiminin 178. yıl dönümü, System.String[]

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Bir meslek, tarihi geçmişi, statüsü, ülke ve topum üzerindeki etkileri ile önemli hale gelmektedir.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Bir meslek, tarihi geçmişi, statüsü, ülke ve topum üzerindeki etkileri ile önemli hale gelmektedir. Onu farklı kılan bireye, topluma ve insanlığa olan katkısıdır. Veteriner hekimliğin geçmişi M.Ö. 2000 yıllarına dayandığından, tarihin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir" dedi.

Veteriner hekimlik öğretiminin başlatılmasında viral salgınların etkili olduğunu ve dünyada ilk defa 1762 yılında Fransa'da, Türkiye'de ise 1842 yılında başladığını belirten TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Geçen 178 yıllık süre içerisinde ülkemizde dünya çapında birçok veteriner hekim bilim adamı yetişmiş ve önemli buluşlara imza atmışlardır. Haftalarca evlerine uğramadan salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürüterek halkı açlıktan kurtarmışlar, zoonoz hastalıklara karşı yaptıkları mücadelelerle yine halkın sağlığını korumuşlar, ülkemizin en ücra köşelerine kadar ıslah hizmetlerini götürmüşlerdir. Böylece ülke hayvancılığına ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları önemli katkılardan dolayı halkın takdirini kazanmışlardır" ifadelerini kullandı.

"Balkan savaşı arasında sığır vebası hayvanlar arasında salgın halindeydi"

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Kurtuluş Savaşı sırasında sığır vebası serumu ile sığır vebası salgını kontrol altına alınarak ordunun lojistik gücünü yeniden kazanması sonucunda Mareşal Fevzi Çakmak, 'Eğer Türk veteriner hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık' sözünü söylemiştir. Balkan savaşı arasında sığır vebası hayvanlar arasında salgın halindeydi. Yakalanan sığırlara bir şey yapılamıyor ve bunlardan yararlanılamıyordu. Sığır vebasının insanda hastalık yapmadığını bilen genç Veteriner Hekim Teğmen Şefik Kolaylı, hastalanan hayvanların kesilmesini ve bunların etlerinin kavrularak askere yedirilmesini teklif etti. Bu öneri, hasta hayvan etinin insanlara yedirilemeyeceği itirazıyla reddedildi. Bunun üzerine Şefik Kolaylı, 'Bu hayvanları yiyen tek bir insanda hastalık çıkarsa beni kurşuna dizin' diye diretti ve önerisini kabul ettirdi. Böylece askerlerin protein ihtiyacı karşılandı" ifadelerini kullandı.

"Dünyada ilk kez virüslerin üretildiği doku kültürünü Veteriner Hekim Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün bulmuştur"

Eroğlu, "Yapılan çalışmalar ve verilen hizmetler, 1842 tarihinden bugüne kadar bir iftihar tablosu olarak ortadadır. Dün Adil Mustafa Şehzadebaşı, Şefik Kolaylı, Ord. Prof. Dr. Tümgeneral Süreyya Tahsin Aygün, Yüzbaşı Hüdai ve Kemal Cemil Beyler, Binbaşı Ahmet Bey, Mehmet Akif Ersoy ve daha niceleri. 1897'de sığır vebası serumu dünyada ilk kez Adil Mustafa Şehzadebaşı (Adil Bey) tarafından bulunmuş ve üretilmiştir. 1934'de dünyada ilk dayanıklı liyofilize sığır vebası aşısı ile 1967'de dünyada ilk kez virüslerin üretildiği doku kültürünü Veteriner Hekim Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün bulmuştur. Yine aynı yıllarda Türkiye'de ilk defa kök hücre tedavisini uygulamıştır" diye konuştu.

"Yeni fakülte açılışları için asgari standartlar ile açılış kriterlerine uyulmalıdır"

Yeni açılacak veteriner fakültesi açılışları için asgari standartlar ile açılış kriterlerine uyulması gerektiğini vurgulayan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 33 veteriner fakültesi mevcuttur. Yeni veteriner fakülteleri açılması ile zarar gören hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır. Yeni fakülteler açmak yerine mevcut fakültelerimizin uluslararası akreditasyon kurumu olan Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından denkliğinin onaylanması için çaba harcanmalıdır. Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari koşulları ve genel ilkeleri belirlenen programlar içerisine veteriner fakülteleri de dahil edilmelidir. Yeni fakülte açılışları için asgari standartlar ile açılış kriterlerine uyulmalıdır. Veteriner fakültelerine girişte taban puan veya yüzdelik başarı sınırı kriterleri getirilmeli, veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin araştırma ve uygulama ağırlıklı olması zorunluluğundan dolayı veteriner fakültesi kontenjanları ülkemizde ihtiyaç duyulan veteriner hekim sayısı, fakültelerin fiziki yapısı, hayvan hastanesi, uygulama çiftliği, laboratuvar ve akademik altyapıları da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir." - ANKARA

Kurtuluş Savaşı, Ali Eroğlu, Veteriner, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de veteriner hekimliği öğretiminin 178. yıl dönümü - Son Dakika

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