Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi

09.09.2022 20:08
Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai,Türkiye'de yakalanmıştı. Sumaidai, çıkarıldığı mahkemece 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanmıştı.

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst yöneticisi tutuklandı

TUTUKLANDI

Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Anayasayı ihlal (Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs)" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst yöneticisi tutuklandı

KILIK DEĞİŞTİRMEK İÇİN PERUK KULLANMIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı Ak Parti'li Ünal: Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1'inci sırada Ak Parti'li Ünal: Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1'inci sırada
Kaynak: DHA

Çağlayan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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