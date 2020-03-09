Türkiye'de yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 34,4'e ulaştı - Son Dakika

ING Türkiye'nin "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"na göre, 2019'un son çeyreği itibarıyla tasarruf sahipliği oranı yüzde 13 olarak gerçekleşirken, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı, son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 27,7'den yüzde 34,4'e çıktı.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS iş birliğiyle Ekim 2011'den bu yana yürüttüğü "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın (TTEA) 2019 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, yılın son çeyreği itibarıyla tasarruf sahipliği oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Araştırma, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranının yılın son çeyreğinde hızlı bir yükselişle son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve yüzde 27,7'den yüzde 34,4'e ulaştığını ortaya koydu.

Son çeyrekte tasarruf enstrümanları içinde "bireysel emeklilik fonları", 2018 yılı sonundan bu yana belirginleşen düşüş eğilimini sürdürdü ve payı yüzde 27'den yüzde 24'e geriledi. Tasarruf enstrümanları arasında tercihin daha çok yastık altı altın ve nakit (yüzde 18), sistem içi altın (yüzde 15), vadesiz hesaplar (yüzde 11), hisse senetlerine (yüzde 5) doğru yöneldiği gözlemlendi.

Tasarruf sahipleri arasında gençlerin payı artıyor

Tasarruf sahiplerinin yaş dağılımına göre, en dikkati çekici değişim 18-24 yaş grubunda yaşandı. İkinci çeyrekte yüzde 14 olan bu grubun payı, üçüncü çeyrekte yüzde 17'ye, son çeyrekte ise yüzde 19'a yükseldi. Yılın son çeyreğinde çoğu yetişkin yaş grubunda ise tasarruf sahipliğinde düşüş gerçekleşti.

2019'un son çeyreğinde, çocuklu ve çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliği oranlarında bir yol ayrımı gözlendi. Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu ivme yaparak 2 puan artışla yüzde 18'e çıktı. Çocuklu bireylerde tasarruf sahibi olanların oranı ise yüzde 12'den yüzde 11'e geriledi.

Çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği arasında üçüncü çeyrekte 4 puanlık bir fark bulunurken, bu fark son çeyrekte 7 puana kadar yükseldi. Tasarrufu olmayan çocuklu bireylerin yakın gelecekte tasarruf yapma niyetinde ise 11 puanlık önemli bir artış dikkati çekti.

"Lider tasarruf bankası olma hedefiyle çalışıyoruz"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, ING olarak Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarruf oranının artmasında finansal okuryazarlığın ve tasarrufa teşvik eden yeni ürün ve hizmetlerin etkili olduğunu görüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz Turuncu Ekstra ile alışverişlerde pek çok avantajın yanı sıra Turuncu Hesaplarda daha yüksek faiz, kredi ödemelerinde nakit iade ile düşük taksit ödeme imkanı sunuyoruz. Tasarruf etmek isteyen müşterilerimiz için dijital kanalları kullanarak her zaman daha avantajlı faiz oranı kazandıran e-Turuncu Hesap gibi yeni nesil destek hizmetler kurguladık. Ayrıca, Turuncu Hesap ve Turuncu Ekstra ile birikimde alt sınır olmaksızın çok avantajlı faiz oranları sunduğumuzu, ürünlerin esnekliği sayesinde acil ihtiyaçlarda tasarruf sahiplerinin kazançlarını koruyarak tasarruf yapabildiğini vurgulamak isterim. Tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceğiz."