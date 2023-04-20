Türkiye'de Yapay Zeka Haber Sunucuları Kullanılmaya Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de Yapay Zeka Haber Sunucuları Kullanılmaya Başladı

20.04.2023 09:41

Türkiye'de geliştirilen yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan robot sunucular, sosyal medya hesapları üzerinden son gelişmeleri Türkçe olarak takipçilerine aktarıyor. Alexa adlı robot sunucu, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan olayları görüntüler eşliğinde sunarak güncel bilgileri kullanıcılara ulaştırıyor. Proje, geleceğin teknolojisi yapay zeka ile gazeteciliği birleştirerek sosyal medyada etkin ve dikkat çekici olmayı hedefliyor.

'Yapay zeka' Türkiye'de haber sunmaya başladı

Güncel ve önemli gelişmelerini takipçilerine aktarıyor

İSTANBUL - Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen 'robot sunucu' gündeme ilişkin son bilgileri takipçilerine aktarıyor.

Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan 'Alexa' hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.

Alexa, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.

Alexa'nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türkiye'de Yapay Zeka Haber Sunucuları Kullanılmaya Başladı - Son Dakika
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