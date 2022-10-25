Türkiye'de sağlık standartlarının yükselmesiyle birlikte ortalama yaşam da daha yukarı yaşlara çıktı.
Ancak eskiden Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde çok uzun yaşayan insanların olduğu ifade ediliyor. Bu kez ise 89 yaşında olduğunu belirten bir kadının videosu sosyal medyada viral hale geldi.
Kendisini izleyenlere uzun yaşamın sırrı hakkında açıklamada bulunan kadın, "Her sabah kalktığımda elimi yüzümü yıkarım ve aynaya bakarım. Allah'ın beni kadar güzel yarattığını düşünürüm. İnsan kendisini severse, herkesi sevebilir" ifadeleriyle uzun yaşamın sırrının ayna egzersizinde olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › 89 yaşındaki Türk kadın, uzun yaşamın sırrını verdi! Çoğu kişi ilk defa duyuyor - Son Dakika