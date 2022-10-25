89 yaşındaki Türk kadın, uzun yaşamın sırrını verdi! Çoğu kişi ilk defa duyuyor - Son Dakika
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89 yaşındaki Türk kadın, uzun yaşamın sırrını verdi! Çoğu kişi ilk defa duyuyor

25.10.2022 17:00
89 yaşındaki Türk kadın, uzun yaşamın sırrını verdi! Çoğu kişi ilk defa duyuyor

Türkiye'de yaşayan 89 yaşındaki bir kadının videosu, sosyal medyada viral oldu. İsmi açıklanmayan kadın, uzun yaşamın sırrının çoğu kişinin duymadığı "Ayna egzersizi" yönteminde saklı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de sağlık standartlarının yükselmesiyle birlikte ortalama yaşam da daha yukarı yaşlara çıktı.

ESKİ HİKAYELER ÇOK DAHA BAŞKA

Ancak eskiden Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde çok uzun yaşayan insanların olduğu ifade ediliyor. Bu kez ise 89 yaşında olduğunu belirten bir kadının videosu sosyal medyada viral hale geldi.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI VERDİ

Kendisini izleyenlere uzun yaşamın sırrı hakkında açıklamada bulunan kadın, "Her sabah kalktığımda elimi yüzümü yıkarım ve aynaya bakarım. Allah'ın beni kadar güzel yarattığını düşünürüm. İnsan kendisini severse, herkesi sevebilir" ifadeleriyle uzun yaşamın sırrının ayna egzersizinde olduğunu dile getirdi.

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Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 89 yaşındaki Türk kadın, uzun yaşamın sırrını verdi! Çoğu kişi ilk defa duyuyor - Son Dakika


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