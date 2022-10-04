İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti - Son Dakika
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İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti

04.10.2022 15:12

Türkiye'de yaşayan bir grup İranlı, başörtüsünü tam kapatmadığı için İran’da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Mahsa Amini’nin ölümünü, İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Türkiye'de yaşayan bir grup İranlı, başörtüsünü tam kapatmadığı için İran'da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümünü, İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından dövülerek öldürülmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Amini'nin ölümünü Türkiye'de yaşayan İranlılar, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek protesto etti. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eylemde, İran'da öldürülen kişilerin resimlerinin olduğu ve üzerinde "İran rejimi tarafından katledildi" yazılı dövizler taşındı. Slogan atan gruptan bir kadın, saçlarını kesti. Bir kadın da dans gösterisi yaptı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlılar, Amini'nin Öldürülmesini İstanbul'daki Konsolosluk Önünde Protesto Etti - Son Dakika
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